Milan-Psg, moviola: la posizione di Leao e la svista che poteva costar cara

La prova dell’arbitro spagnolo Manzano a San Siro in Champions analizzata ai raggi X da Andrea De Marco, l’esperto di Mediaset chiarisce i casi dubbi

08-11-2023 08:10

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Arbitro dotato di grande personalità, fu il primo infatti a mostrare un cartellino rosso a Leo Messi, fresco pallone d’oro, e a concedere tre rigori contro il Real Madrid in una partita, Jesus Manzano è stato designato dall’Uefa per Milan-Psg. Il fischietto spagnolo, a detta anche di ex colleghi, è considerato permaloso ma come se l’è cavata ieri a San Siro?

I precedenti con il Milan

Per l’arbitro spagnolo Manzano, classe 1984, è stata la ventiduesima direzione in Champions League. L’unico precedente con il Milan risale allo scorso maggio, in occasione della semifinale europea di andata contro l’Inter. Al 32’ del primo tempo il fischietto spagnolo assegnò un rigore ai nerazzurri per fallo su Lautaro. Su intervento del Var Manzano tornò sui propri passi revocando la massima punizione concessa all’Inter.

Manzano ha ammonito 6 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Sevilla-Rodriguez, con IV uomo Cuadra Fernandez, il fischietto spagnolo ha ammonito 6 giocatori, di cui uno solo della squadra di Pioli: 24’ Vitinha, 29’ Kolo Muani, 43’ Ugarte, 55’ Lucas Hernandez, 66’ Musah (M), 80’ Skriniar

Milan-Psg, gli episodi dubbi

Questi i principali casi da moviola: al 51’ Leão finisce a terra dopo un contrasto con Skriniar, il Milan resta in attacco e serve Giroud che sul secondo palo sovrasta Skriniar e batte Donnarumma. Timide proteste dei giocatori del PSG per un presento fuorigioco attivo di Leão, ma non c’è niente e dopo il silent check viene assegnato il gol all’attaccante francese.

Al 63’ Skriniar stende Loftus-Cheek al limite dell’area dopo la sgroppata dell’ex Chelsea. L’arbitro chiama il fallo, ma non ammonisce l’ex Inter. Il giallo per lo slovacco arriva all’80’ per fallo su Leao. I giocatori del Milan vorrebbero addirittura il rosso ma, nonostante sia un intervento irruento, non era una chiara occasione da gol. Sarebbe stata però per lui la seconda ammonizione.

Per De Marco regolare il gol del 2-1

A fare chiarezza è Andrea De Marco. L’ex arbitro, moviolista a Mediaset, spiega a Canale 5: «Ha arbitrato molto bene, ha lasciato giocare tanto. Sul gol del 2-1 del Milan ci sono state proteste dei giocatori del Psg: sul cross di Theo ci sono due giocatori a terra, poi c’è la rete di Giroud. Hakimi e Leao vanno a terra ma il contrasto è assolutamente regolare. Corretta l’ammonizione nel finale a Skriniar per fallo su Leao». C’era però un giallo anche precedente per lo slovacco, fortuna per il Milan che la svista non ha alterato il 2-1 finale per i rossoneri.