Milan-Psg, notte di violenza tra i tifosi ai Navigli, feriti gravi e massima allerta per stasera

La vigilia del big match di Champions macchiata da scene di guerriglia urbana: tifoso francese ferito in modo grave con due coltellate a una gamba

07-11-2023 09:34

La vigilia della super sfida di Champions League tra Milan e Paris Saint-Germain, decisiva per le sorti dei rossoneri, è stata macchiata dalla notte di guerriglia ai Navigli. Gli ultras delle due squadre sono venuti a contatto dando vita all’ennesima pagina nera di un calcio che, lontano dal rettangolo verde, è sempre più fuori controllo.

Milan-Psg, notte di follia ai Navigli: che cosa è successo

E pensare che fino a qualche ora fa sembrava che l’argomento principale del match – oltre all’importanza della posta in palio – fosse il ritorno da avversario di Gigio Donnarumma a San Siro. Invece, a prevalere è stata la follia ultras con violentissimi scontri tra le parti in zona Navigli. In base a una prima ricostruzione, pare che un gruppo di circa cinquanta sostenitori rossoneri abbia assaltato i supporter del Paris Saint-Germain nelle vicinanze dei locali di Ripa di Porta Ticinese con caschi e fumogeni, scatenando l’inferno.

Scontri prima di Milan-Psg: scene di guerra urbana in città

La situazione ben presto è degenerata, tanto è vero che è stato necessario un massiccio intervento delle forze dell’ordine in tenuta anti-sommossa per disperdere la folla e far rientrare l’emergenza. Ma il bilancio è di quelli pesanti. Già, perché – da quanto si apprende – un tifoso francese è stato ferito in modo grave ed è tuttora ricoverato in codice rosso al Policlinico. La vittima del raid, 34 anni, è stata colpita da due coltellate a una gamba.

Feriti anche altri tifosi, in modo lieve. Ma si registrano contusi anche tra i poliziotti, che hanno dovuto fronteggiare gli ultras del Psg con cariche di alleggerimento. Un agente è stato accoltellato a una gamba (l’aggressore è poi finito in manette, ndr), mentre un altro ha riportato una ferita al labbro dopo essere stato raggiunto da un oggetto.

Allerta massima per stasera: si temono altri incidenti

Dopo quanto successo, l’allerta è massima per la sfida in programma stasera alle 21:00. Si temono, infatti, nuovi scontri nell’arco di una giornata che nel capoluogo lombardo si annuncia ad altissima tensione. In campo polizia, carabinieri, guardia di Finanza e polizia municipale che terranno sotto stretto controllo le zone più turistiche e quelle di aggregazione per evitare che possano verificarsi nuovi incidenti prima e dopo la partita che può decidere il futuro del Milan, fermo a due punti dopo tre partite nel Gruppo F, nella competizione più prestigiosa del Vecchio Continente.