Milan, quanti bocciati: i tifosi ne fanno fuori tre

22-12-2021 22:53

Il Milan sbanca il Castellani 2-4, tiene il passo dell’Inter e chiude il 2021 consolidando il secondo posto. Contro l’Empoli, i rossoneri di Pioli faticano a carburare e nella prima metà abbondante di gara soffrono le ripartenze dei padroni di casa. Due gol di Kessie, intervallati dal diagonale di Bajrami, mandano le squadre al riposo sull’1-2.

Nella ripresa, Bajrami sfiora il pari, ma traversa e la deviazione di Florenzi negano il gol al fantasista albanese. Scampato il pericolo, ci pensa la perfetta punizione di Florenzi a mettere in discesa la gara del Diavolo, che poi cala il poker con la conclusione ravvicinata di Theo Hernandez. A 5′ dal finale, il tocco di mano in area di Bakayoko porta sul dischetto Pinamonti, che supera Maignan e fissa il 2-4.

Milan, i tifosi applaudono Pioli e Saelemaekers

Nella prima frazione, in tanti applaudono Pioli per la scelta di Kessie trequartista. Dopo le due reti, c’è chi scrive: “El Nuevo Diez moderno” e ancora: “Non si può negare che la mossa Kessie abbia dato i suoi frutti. Però bisogna stare molto attenti. Saelemaekers preziosissimo”. Una tifosa commenta: “Abbiamo trovato il trequartista (per qualche mese, almeno)” e poi si corregge: “Ah no niente c’è pure la Coppa d’Africa, stavo scherzando” e un altro, tra il serio e il faceto scrive: “Il trequartista più forte in Italia, Kessie”.

A prendersi i complimenti è soprattutto Alexis Saelemaekers, autore di una prova da incorniciare. C’è chi scrive: “Quest’omino qui stasera mi ha fatto letteralmente impazzire: grandissimo Saelemaekers“, e ancora: “Saelemaekers perfetto oggi”. Un tifoso ammette: “Non possiamo fare a meno di Alexis Saelemaekers“, e un altro sottolinea: “Comunque grandissima partita di Saelemaekers, vanno fatti i complimenti quando è giusto”.

Milan, quanti bocciati da tifosi

Chi, invece, non convince sono Romagnoli e, nonostante l’assist sul primo gol di Kessie, Giroud. Per il capitano, i commenti negativi si sprecano: “Alessio male male male” e ancora: “Romagnoli gioca contro non è possibile”, “Romagnoli fa muovere male tutta la difesa non ne posso più“, “Traversa che nasce da un errore di Romagnoli. Strano, di solito le azzecca tutte”, “Qua graziati, Romagnoli inguardabile a difendere. Inguardabile”.

Piovono critiche anche sull’attaccante francese: “Riuscirà a prendere una palla Giroud?“, si chiede un tifoso e ancora: “Abbiamo pure dovuto pagare un indennizzo per Giroud, sto seriamente dubitando del nostro direttore sportivo”, “Giroud è imbarazzante!”, “Io lo ripeto. Giroud.. Che cosa ci fa? A cosa serve esattamente?“.

I tifosi ne hanno anche per Bakayoko, che non entra nel migliore dei modi e procura ingenuamente il rigore. C’è chi scherza: “Se Bakayoko passa vicino ad un vaso di fiori, i fiori muoiono” e chi prevede tempi duri durante la Coppa d’Africa: “Due mesi con Bakayoko non possiamo superarli“. Una tifosa scrive: “Se Bakayoko entrasse su un 6 a 0 non riuscirei a stare comunque tranquilla” e ancora: “Bakayoko avrebbe fatto panchina anche nel Cervia di Ciccio Graziani”, “Dimmi che Bakayoko non verrà riscattato, ti prego”.

SPORTEVAI