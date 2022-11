Un grande risultato che significa tanto anche sotto il punto di vista economico per la crescita dei ricavi del club rossonero in una strada virtuosa intrapresa già da qualche anno con la gestione Gazidis , Maldini e Massara .

Dopo la sconfitta in campionato contro il Torino e il rinnovo di contratto di Pioli a compattare l’ambiente in vista dell’ultima partita del girone, la squadra ha risposto presente e battuto gli austriaci del Salisburgo con l’eloquente 4-0.

Otto anni, 10 mesi e 23 giorni dopo il Milan strappa il pass per gli ottavi di Champions League . Un risultato importante ottenuto dalla squadra di Pioli e la società rossonera per cui il passaggio del girone, dopo la conquista dello Scudetto lo scorso anno e il conseguente piazzamento in prima fascia ai sorteggi, era il risultato minimo da ottenere.

Quanto vale il passaggio del turno

Oltre il prestigio di raggiungere la fase successiva di Champions League, questo risultato ha un’importante valenza economica.

La società, oggi sotto il controllo di Red Bird, incasserà, come per successo per le altre italiane, 15,6 milioni di euro dal bonus partecipazione e circa 7 milioni di euro dalla prima parte del market pool considerato il primo posto ottenuto nella Serie A 2021/2022.

Per quanto riguarda la parte relativa al ranking storico, che si basa sui risultati ottenuti negli ultimi 10 anni in Champions League, il Milan, così come per l’Inter, non può vantare grandi risultati in questo arco temporale e pertanto dovrà “accontentarsi” di incassare una cifra vicina ai 13/14 milioni di euro.

Un totale, quindi, di circa 35 milioni tra prima parte del market pool, ranking storico e bonus partecipazione già in cassa cui si andranno a sommare altre linee di ricavo che potranno già essere contabilizzate.

Tenendo conto però della multa inflitta per le violazioni del Fair Play Finanziario, pari a circa 2 milioni di euro, che verrà decurtata dai proventi che la UEFA andrà a riconoscere ai rossoneri.

Oltre a quanto sarà contabilizzato dalla seconda parte del market pool, cifra che dipende dai risultati che il Milan otterrà e anche da quelli che saranno in grado di raggiungere le altre italiane qualificate dagli ottavi in poi, una porzione di ricavo già garantita deriva dal bonus per gli ottavi di finale che vale 9,5 milioni di euro.

Quanto valgono i risultati del girone

A tutto questo sarà aggiunta la quota derivante dai risultati ottenuti. La UEFA infatti garantisce in base al risultato delle singole partite un ricavo che va dai 2,8 milioni per la vittoria ai 900mila euro per il pareggio.

La squadra di Pioli, grazie ai risultati ottenuti, ha così potuto ottenere un ricavo così suddiviso

Gare di andata

vs Salisburgo (vittoria): 900mila euro;

vs Dinamo Zagabria (vittoria): 2,8 milioni;

vs Chelsea (sconfitta): 0 milioni di euro.

Gare di ritorno

vs Chelsea (sconfitta): 0 milioni di euro;

vs Dinamo Zagabria (vittoria): 2,8 milioni di euro;

vs Salisburgo (vittoria): 2,8 milioni di euro.

Un totale di 8,5 milioni di euro per le tre vittorie, il pareggio e le due sconfitte collezionate durante il girone di Champions che va a sommarsi a quanto già ottenuto con le altre voci di ricavo.

A tutto questo vanno ad aggiungersi i ricavi da botteghino delle tre partite casalinghe giocate che, come avviene sempre a San Siro sia per Milan e Inter, permettono alle milanesi di poter contare su incassi importanti e che nella fase a gironi hanno permesso ai rossoneri di sommare circa 14,5 milioni di euro.

vs Dinamo Zagabria – 61.341 spettatori – 3 milioni di incasso;

vs Chelsea – 75.051 spettatori – 6,8 milioni di incasso;

vs Salisburgo – 74.292 spettatori – 4,6 milioni di euro.

Il passaggio del turno, in ultimo, permette ai rossoneri di garantirsi un’altra partita casalinga che potrebbe significare circa 6-7 milioni di incasso considerando le cifre già raggiunte nel big match contro il Chelsea ai gironi.