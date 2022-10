13-10-2022 19:05

L’ex Milan Rami ci va giù pesantemente con Filippo Inzaghi. Il francese è stato allenato dal tecnico ai tempi del Milan, ma le cose non andarono bene tra i due.

Senza peli sulla lingua, come sempre, Rami manda una frecciata dura all’ex attaccante rossonero: “Con il Milan ho avuto la sfortuna di imbattermi in Inzaghi. Ha fatto giocare i suoi amici. Me ne sono andato, volevo ritrovare il calcio vero”.