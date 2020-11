Milan, Ravezzani ne boccia due: "Che delusione!”

Il brutto k.o. con il Lille ha gettato qualche dubbio tra i tifosi del Milan sulla tenuta a lungo termine della squadra di Stefano Pioli, apparsa un po’ troppo fragile nelle seconde linee sfruttate ieri dal tecnico rossonero. Se i tifosi si dividono tra coloro che accusano la dirigenza di non aver costruito una rosa adeguata al doppio impegno tra coppa e campionato e altri che invece ritengono la sconfitta con i francesi un semplice passo falso, gli opinionisti sembrano molto più duri.

Per Ravezzani Milan da film horror

Tra questi Fabio Ravezzani, che su Twitter non ha risparmiato giudizi severi ai giocatori del Milan, in particolare a due centrocampisti. “Milan da film horror – ha twittato il giornalista -. Serata in cui va tutto storto, a partire da un rigore molto generoso (ma Romagnoli folle a intervenire così). Poi tradisce anche Donnarumma. A quel punto finiscono tutti nel baratro. Deludono soprattutto le seconde linee. Malissimo Castillejo, anonimo Tonali”.

Lo spagnolo e il giovane centrocampista arrivato dal Brescia sono stati i peggiori secondo Ravezzani, ma i tifosi rossoneri non sembrano condividere il giudizio del centrocampista.

I tifosi si dividono sui peggiori in campo

“Avere stimoli e concentrazione per giocare ogni 3 giorni con la mentalità vincente anche nelle gestioni non è ancora nelle corde della squadra e di diversi giocatori”, il commento di Orfeo. Ma Ravezzani replica: “Forse. O più semplicemente la squadra ha limiti di natura tecnica (Dalot, Castillejo, Diaz, Krunic) che a volte gli altri non riescono a colmare”.

Altri tifosi attaccano Romagnoli, come Ioghi: “Romagnoli ha sul groppone il gol di Dzeko, in Milan-Roma, ma i tifosi hanno preferito massacrare Tatarusanu. Ho impressione che sia un giocatore sopravvalutato”. “Non è il primo di Romagnoli. Intervento inutile anche contro l’Udinese. E ultima osservazione direttore: Theo sembra l’ombra di se stesso da qualche partita”, aggiunge Davide accusando anche Hernandez.

Tesi simile per Fabio, che invece salva Tonali: “Il primo tempo di tonali è una delle poche che salverei, molto peggio Kessie e soprattutto Theo sembra fuori fase”. Pito dà ragione a Ravezzani: “Tonali a 35 milioni: furto con destrezza di Cellino”. E Conrad aggiunge: “40 milioni mi sembrano tanti per sto ragazzo!”.

SPORTEVAI | 06-11-2020 11:57