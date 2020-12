Milan, Ravezzani punge: Vero problema non è infortunio Ibra

Ancora guai per il Milan. Il nuovo problema fisico di Ibrahimovic costringerà Pioli ad affrontare in emergenza le ultime sfide del 2020 contro Sassuolo e Lazio e, presumibilmente, anche le primissime gare in programma nel nuovo anno, tra cui quella contro la Juventus. Un infortunio che non ci voleva, quello occorso allo svedese, proprio nel momento in cui c’è da fronteggiare il ritorno dell’Inter, che tallona i rossoneri in classifica.

Milan, il Tweet di Ravezzani

Della situazione Ibra, ma più in generale della gestione del mercato rossonero, si è occupato Fabio Ravezzani su Twitter. Per il giornalista e conduttore televisivo, paradossalmente, il vero nodo della questione non è legato alle condizioni dello svedese, ma allo stato di forma e di crescita di un altro attaccante del Diavolo. Ecco il testo del post: “Non era difficile prevedere che Ibra avesse seri problemi con gli infortuni, data l’età. Purtroppo il suo ego esclude una riserva all’altezza di prenderne il posto. Il vero problema del Milan, oggi, è la mancata crescita di Leao. Se non cambia, meglio trovare un altro attaccante”.

Ravezzani e l’attacco del Milan: le reazioni

Tante le reazioni al ‘suggerimento’ del giornalista. “Leao è un Balotelli portoghese”, è il caustico commento di Enrico. “Leao ha buona qualità ma il suo problema è l’attitudine all’allenamento e alla sofferenza. Quella, come dice Ibra, o ce l’hai o non ce l’avrai mai”, precisa Fabien. “Ma no…il problema è l’ego dell’eventuale riserva”, è un’altra riflessione. Qualcuno suggerisce il nome di Icardi, aprendo nuovi fronti di discussione. “Questo è il punto. Se prendi Icardi non puoi rinnovare Ibra“, osserva Ravezzani. Ma altri utenti non sono così severi nei confronti del portoghese: “Ricordiamo che Leao è rientrato in gruppo da una settimana dopo un mese infortunato (si era fatto male in nazionale), prima era stato uno dei migliori con diversi assist”.

SPORTEVAI | 19-12-2020 10:54