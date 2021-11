Milan: Rebic in forte dubbio per la Fiorentina

19-11-2021 14:20

Non arrivano buone notizie da Milanello per il tecnico rossonero Stefano Pioli impegnato a preparare il match di sabato sera a Firenze, contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Nell’allenamento di questa mattina infatti si è fermato Ante Rebic.

L’attaccante del Milan ha accusato un problema fisico durante l’allenamento. Il croato è quindi in forte dubbio per la partita di domani contro la Fiorentina.

Visti i molteplici impegni che attendono i rossoneri, non si vuole forzare la mano e prendere rischi inutili, motivo per cui si deciderà di puntare su Rafael Leao, in grande forma e pronto ancora una volta a partire dal primo minuto, anche contro la Fiorentina.

OMNISPORT