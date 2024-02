Milan, rosso a Jovic è un caso: giusto o sceneggiata e Izzo è un provocatore seriale?

Tra gli episodi chiave di Monza-Milan il rosso a Jovic per uno schiaffo a Izzo. Il web si spacca sul difensore, accuse anche dai tifosi della Juventus

19-02-2024 11:41

Uno degli episodi chiave di Monza-Milan 4-2 è senza alcun dubbio il rosso mostrato a Jovic dopo l’intervento del Var per uno schiaffo a palla lontana a Izzo. Il web si è spaccato sul difensore del club brianzolo: c’è chi parla di sceneggiata e chi lo ritiene un provocatore seriale, ricordando anche l’espulsione di Di Maria nella sfida con la Juve della scorsa annata.

Monza-Milan 4-2: l’espulsione di Jovic per lo schiaffo a Izzo

All’inizio della ripresa, sotto di due gol, il Milan si è ritrovato anche con un uomo in meno per l’espulsione di Jovic, che ha rifilato uno schiaffo a Izzo a palla lontana. In un primo momento l’attaccante era stato solo ammonito dall’arbitro Colombo, ma poi è intervenuto il Var che ha richiamato il fischietto al monitor ed è scattato il cartellino rosso.

Sono stati momenti concitati nei pressi delle panchine prima della decisione finale del direttore di gara. Da quella rossonera si è sentito dire: “Una sceneggiata”, in riferimento all’atteggiamento di Izzo. La reazione della panchina del Monza, indispettita, è nel giallo mostrato a Palladino.

Sceneggiatore o provocatore seriale? Il web si divide su Izzo

Se i tifosi del Monza tendono a minimizzare il comportamento di Izzo soffermandosi sulle responsabilità di Jovic, quelli del Milan vanno giù duro nei confronti dell’ex Torino. “Izzo è veramente un piccolo uomo. Provocatore seriale e falso. Purtroppo riesce spesso in questi giochetti da quattro soldi con gli avversari” twitta Emanuele. “Vi prego assegnate a Izzo il premio fairplay alla carriera” ironizza AleRin. “Izzo è un Gatti che non ce l’ha fatta” aggiunge Paolo.

Il precedente con Di Maria: anche i tifosi della Juve si scatenano

Che non sia un difensore morbido da affrontare è noto da tempo. Del resto, già l’anno scorso Izzo stuzzicò Di Maria, non proprio l’ultimo arrivato, fino a fargli perdere la testa durante la partita che il Monza riuscì a vincere contro la Juventus, centrando un risultato storico. In quella occasione l’asso argentino colpì il centrale di origini partenopee con una gomitata, lasciando il rettangolo verde al 40′ del primo tempo. “Izzo è un provocatore… quando non ci arrivi con la tecnica devi arrivarci in qualche modo. Purtroppo chi reagisce è sempre nel torto” scrive Juve First of All. “Izzo l’anno scorso fece espellere Di Maria. Quest’anno Jovic. Più o meno stessa dinamica. Provocatore?” aggiunge Juventitude.