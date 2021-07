Milan scatenato sul mercato: si lavora già ad altri due obiettivi

Mercato davvero strano quello del Milan in questa sessione 2021. A fronte della perdita a 0 di due delle colonne portanti dei progetto di Pioli (Donnarumma e Calhanolgu), Maldini e Massara hanno chiuso ben 3 operazioni in entrata nel giro di una settimana: Giroud dal Chelsea, Diaz dal Real Madrid e Ballo Toure dal Monaco. Il riscatto di Tomori e l’acquisto del portiere francese Mike Maignant portano il totale speso dal Diavolo ad una cifra vicina ai 60 milioni di euro, ma per la stagione del ritorno in Champions League si può e si deve fare di più.

Il club di via Aldo Rossi ha ancora due acquisti pronti in canna, a cui in questi giorni sta lavorando molto alacremente. Il primo risponde al nome di Nikola Vlasic, 23enne del CSKA Mosca. Il club, come riporta oggi Tuttosport, non vorrebbe vendere, ma apre alla possibilità di prestito con obbligo di riscatto. Dato che fino ad ora i rossoneri stanno portando a termine ogni trattativa intrapresa, la sensazione è che possa riuscire a trovare un accordo anche con i moscoviti e magari spuntarla a qualcosa meno di quanto richiesto. Il cartellino del giocatore vale circa 30 milioni, col prestito si scenderebbe di sicuro e si potrebbe lavorare sulla cifra per il riscatto.

L’altro giocatore su cui si sta puntando tantissimo è Kaio Jorge del Santos. Come riporta calciomercato.com, il classe 2002 piace moltissimo al club di via Aldo Rossi che ha deciso di tentare il colpo fin da subito senza aspettare la naturale scadenza del contratto prevista nel prossimo mese di dicembre.

Il Santos sa di non potrer essere in grado di trattenerlo ancora in Brasile, e dunque parte da una base di 10 milioni di euro per lasciar partire il proprio gioiello, mentre il Milan ha messo sul piatto una prima offerta da 6 milioni di euro ed è convinto di riuscire a chiudere l’operazione. Sul giovane brasiliano, però, si stanno registrando le attenzioni della Juventus, e dunque i rossoneri dovranno chiudere presto a meno che non vogliano vedersi scatenata una vera e propria asta.

