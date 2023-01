03-01-2023 21:42

L’allarme portieri resta forte, in casa Milan. Maignan resterà fuori a lungo, molto più del previsto, Tatarusanu e Mirante andranno in scadenza a giugno e non danno le dovute garanzie tecniche. La società rossonera ha preso Devis Vasquez, portiere colombiano del Club Guaranì, operazione però svincolata dal problema di cui sopra. Vasquez infatti tornerà in Colombia e sarà disponibile non prima di dieci giorni.

Milan, Sergio Rico è il nome

Resta sullo sfondo il nome di Marco Sportiello, che non sarà disponibile prima di giugno: pertanto la società rossonera sta cercando un altro portiere che abbia le spalle abbastanza larghe da ricoprire il ruolo di titolare nei prossimi mesi. E la scelta sarebbe caduta su Sergio Rico, portiere spagnolo classe ’93 del Psg. Relegato al ruolo di terzo portiere a causa della presenza in squadra di Gigio Donnarumma e Keylor Navas, sarebbe lieto di trovare più spazio altrove: l’idea del Milan sarebbe quella di prenderlo in prestito per sei mesi, un’opzione low-cost e con ampie garanzie tecniche, grazie anche grazie agli ottimi rapporti con l’agenzia You First, che aveva già curato il trasferimento in rossonero di Divock Origi la scorsa estate.

La carriera di Sergio Rico

Nato il 1° settembre 1993 a Siviglia, dopo la trafile nelle giovanili del club andaluso, nel 2011 è stato aggregato al Siviglia Atlético, secondo squadra del club biancorosso in cui ha militato fino al 2014. Nello stesso anno si è imposto in prima squadra, con cui ha vinto un’Europa League da titolare. L’anno dopo ha vinto nuovamente il trofeo europeo ma dopo quattro stagioni ricche di presenze (170), nell’estate 2018 è stato girato in prestito al Fulham, dove ha incontrato qualche difficoltà di ambientamento. I cottagers, quell’anno, vennero retrocessi in Championship.

Da Craven Cottage alla finale di Champions

Da Craven Cottage al Parco dei Principi: nel settembre 2019 va in prestito al Psg per fare da secondo a Keylor Navas, e disputa la finale di Champions League persa contro il Bayern Monaco. Nel settembre 2020, dopo la vittoria di campionato e coppe Nazionali, viene riscattato dal club parigino per 6 milioni di euro. Nuovo prestito nel gennaio 2022: questa volta ritorna in Spagna al Maiorca fino al termine della stagione. E ora, potrebbe approdare in Italia: i contatti tra Milan e Psg sono avviati da qualche giorno, con il club francese che darebbe il via libera alla cessione del portiere senza troppi problemi.

Sergio Rico, il portiere che manca a Pioli

Nel complesso, Sergio Rico ha disputato 277 incontri ufficiali nel corso della propria carriera subendo 383 reti e mantenendo la porta inviolata in 87 casi. La sua ultima gara ufficiale risale al 7 maggio 2022, dato che nel corso di questa stagione il classe ’93 non è stato quasi mai preso in considerazione dal tecnico Galtier fatta eccezione per poche amichevoli. Il 26 maggio 2015 viene convocato per la prima volta in assoluto, dalla nazionale spagnola dal ct Del Bosque, per le gare contro Costa Rica e Bielorussia, nelle quali però rimane in panchina senza mai giocare. Debutta ufficialmente il 1º giugno 2016 dove subentra al 74º al posto di Iker Casillas, nell’amichevole giocata contro la Corea del Sud. E’ attualmente la sua unica presenza in Nazionale: venne convocato per gli Europei 2016 in Francia, ma non scese mai in campo.