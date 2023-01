03-01-2023 21:30

Il Milan ha battuto il primo colpo della sessione invernale di mercato: il club rossonero ha ufficializzato nella giornata di martedì l’ingaggio di Devis Vasquez, portiere classe 1998 proveniente dal Guaranì.

L’estremo difensore colombiano ha sostenuto le visite mediche e ha firmato un contratto fino al 2026 con il Diavolo: il giocatore arriva in un momento di estrema incertezza per quanto riguarda la situazione tra i pali dei meneghini (l’infortunio di Maignan fa tremare i polsi), tanto che a Milanello potrebbe sbarcare anche un altro portiere nelle prossime settimane.



Milan, arriva Vasquez: ma l’infortunio di Maignan non c’entra nulla

“AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Devis Estiven Vásquez Llach dal Club Guaranì – recita la nota del club rossonero -. Il portiere ha firmato un contratto con il Club fino al 30 giugno 2026. Nato a Barranquilla (Colombia), Devis debutta in Prima Squadra nel 2021 e, in due stagioni con il Club Guaranì, colleziona 28 presenze in campionato e 3 in Coppa Libertadores. Il portiere vestirà la maglia numero 77″.

Il portiere sudamericano, proveniente dal Guaranì, club che milita nel massimo campionato paraguaiano, è stato prelevato per circa 400mila euro: un’operazione low cost programmata da tempo da Maldini e Massara, indipendentemente dalle condizioni di Maignan.

Milan: Vasquez sarà il terzo portiere anche l’anno prossimo

Il giocatore ora tornerà in patria per ultimare le ultime questioni burocratiche, quindi non sarà a disposizione per le prime partite del 2023 della squadra di Stefano Pioli.

L’estremo difensore 24enne, preso soprattutto in prospettiva futura, è atteso di nuovo in Italia tra circa una settimana, dopo il 10 gennaio, poi si dovrà ambientare e conoscere i suoi nuovi compagni e lo staff e ricoprirà il ruolo di terzo portiere nella squadra rossonera, in questa e nella prossima stagione.

Milan: probabile l’arrivo di un altro portiere, il… sesto

A Pioli però serve un portiere affidabile subito: le condizioni di Mike Maignan preoccupano, il problema al polpaccio perdura e non c’è ancora una precisa data di rientro per il nazionale francese.

Ciprian Tatarusanu e Antonio Mirante, 36 e 39 anni a testa, sicuri di non rinnovare al termine della stagione, non offrono le garanzie e l’affidabilità necessarie che chiede Pioli per poter puntare allo scudetto e alla qualificazione in Champions, mentre Marco Sportiello arriverà dall’Atalanta solo il prossimo giugno.

E’ così probabile il ritorno sul mercato per assicurarsi un altro portiere subito a gennaio: il Diavolo si sarebbe messo sulle tracce di Sergio Rico, attuale terzo del Paris Saint Germain.

Lo spagnolo, l’anno scorso in prestito al Maiorca, è un estremo difensore d’esperienza e affidabilità chiuso però sotto la Torre Eiffel da Gianluigi Donnarumma e Keylor Navas: arriverebbe in prestito secco dai campioni di Francia per 6 mesi.