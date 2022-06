Milan, senti Serginho: "Theo Hernandez deve trovare il suo equilibrio"

12-06-2022 14:19

Serginho è stato un grande, grandissimo terzino brasiliano del Milan di Carletto Ancelotti. Intervistato dal quotidiano torinese Tuttosport, Serginho ha parlato molto bene di Theo Hernandez, facendo anche qualche parallelismo tra i due:

“Io ero un difensore esterno davvero aggressivo, mi piaceva maggiormente attaccare che stare in difesa. Ma nel corso della mia carriera nel Milan ho appreso che serviva un equilibrio. Il nostro ruolo in principio è nato come difensore, dopo di che possiamo essere la sorpresa con gli inserimenti. Però il nostro compito fondamentale è difendere. Quando si è giovani e più complicato capirlo. Tuttavia penso che Theo troverà l’equilibrio giusto un giorno. Maggiore qualità e attenzione in difesa: è successo pure a me. Il calcio italiano è molto tattico, serve sempre molta attenzione”.