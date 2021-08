Milan, si avvicina l'acquisto che scalda i tifosi

Paolo Maldini e Frederic Massara sono vicinissimi a chiudere l’affare con la Roma per portare in rossonero il campione d’Europa, Alessandro Florenzi. La trattativa, nata solo poche ore fa è decollata praticamente subito, con il benestare del laterale ad accelerare l’iter. L’accordo per il trasferimento sembra praticamente a un passo, con i giallorossi che hanno accettato il prestito con diritto, che diventerà obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. In un certo senso, per il mercato del Milan si tratta di una seconda scelta, forzata dall’impossibilità di trovare l’accordo con il Manchester United per rinnovare il prestito di Diogo Dalot, che nella scorsa stagione aveva ben impressionato a Milano.

Florenzi pronto alla terza squadra in Italia

Dopo i prestiti al Valencia e al Psg, per Florenzi è arrivato il momento di giocare per la terza squadra italiana della sua carriera, visto che agli esordi, la Roma lo mandò a farsi le ossa a Crotone. Florenzi al Milan dovrebbe vestire i panni del vice di Calabria, ma visti i tanti impegni stagionali del Diavolo e l’esperienza anche in campo internazionale dell’ex capitano della Roma, potrebbe ritagliarsi qualche spazio in più. Un acquisto mirato e ben ponderato, che sui social non ha mancato di scaldare l’entusiasmo dei tifosi rossoneri, che hanno salutato con piacere l’operazione praticamente a zero e sono pronti ad accogliere nel migliore dei modi in rosa tutta l’esperienza del terzino romano classe ’91.

L’entusiasmo dei tifosi del Milan per Florenzi

Tra i tifosi rossoneri c’è chi esulta e fa i complimenti a Maldini e Massara: “Ottimo colpo! Avanti cosi dirigenza! Stiamo creando una grande squadra! Con un mix tra giovani e giocatori d’esperienza! Il tutto tenendo i conti sotto controllo, per non far la fine di altri… Forza Milan sempre!”, e ancora: “Molto bene grande“. Qualcuno sottolinea: “Dobbiamo giocare la Champions, abbiamo bisogno di esperienza. E siamo ancora la squadra più giovane d’Italia“, “Ottimo, Dai Milan”, “Florenzi ennesima operazione intelligente da parte della dirigenza se dovesse andare in porto”.

C’è poi chi si sbilancia e scrive: “Siamo da scudetto, inutile nascondersi. Favoriti. Inter in smantellamento, Juve che arranca. Questi acquisti ci faranno alzare il 19. E sarà di valore, non come quello dell’Inter che non ha pagato le rate”, oppure: “Gasa un botto“, “Grandissimo acquisto. Sarei felicissimo. Un campione d’Europa al Milan!”, “Ottimo, gente di personalità e attaccamento fa sempre bene“. E non può certo mancare il classico: “Bello de nonna!“.

SPORTEVAI | 09-08-2021 20:34