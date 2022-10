Milan: si ferma De Ketelaere, out per il Chelsea

10-10-2022 13:31

Brutte news in casa Milan in vista del delicato e quasi decisivo match di domani che i rossoneri affronteranno contro il Chelsea.

Charles De Ketelaere non sarà a disposizione del Milan per il match di ritorno di Champions League a San Siro contro il Chelsea. L’attaccante belga non è al meglio per un risentimento muscolare e non ha svolto la rifinitura a Milanello insieme ai compagni.

Un problema in più per il tecnico Stefano Pioli che per questo match deve già rinunciare a Calabria, Kjaer, Saelemaekers, Florenzi, Ibraihmovic, Maignan e Junior Messias, che sta svolgendo lavoro personalizzato.

Domani calcio d’inizio alle ore 21.00 a San Siro per il match valido per la quarta giornata di Champions League del girone E