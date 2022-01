Milan, si lavora per rinforzare l'attacco: individuata una punta

05-01-2022 10:38

Si lavora in casa Milan per rinforzare il reparto attaccanti. I dirigenti rossoneri hanno ripreso in mano una pista già percorsa questa estate, quella dell’attaccante del Nantaes, Randal Kolo Muani.

Milan, l’obiettivo in attacco è Randal Kolo Muani

Si accelera infatti per la punta del Nantes in scadenza di contratto. Uno sprint dovuto, come ha spiegato “Gazzetta dello Sport”, all’interesse di due club, l’Eintracht Francoforte e l’Olympique Marsiglia. L’attaccante, 23 anni, nato a Bondy stessa città di Mbappé ha messo a referto, in questo inizio di stagione, 7 gol in 18 gare e ha confermato tutte le sue qualità e doti tecniche. Stando alle ultime già a fine dicembre ci sarebbe stato un primo contatto.

La strategia del Milan per portare Randal Kolo Muani

Dal primo incontro si sarebbe parlato della possibilità di portare l’attaccante in casa Milan già a gennaio. Un cambio repentino di direzione visto che inizialmente si pensava di chiudere l’affare a fine stagione in coincidenza con la scadenza di contratto. L’interesse degli altri club ha però costretto i rossoneri a cercare di dare una svolta alla trattativa. Una punta, infatti, serve in casa Milan. Qualora Ibrahimovic rimanesse di certo non basterebbe per l’attacco rossonero così come non basta la conferma di Olivier Giroud.

Se al Milan arriva Randal Kolo Muani va via Pellegri?

I dirigenti rossoneri ancora non hanno deciso cosa ne sarà dell’attaccante ligure Pietro Pellegri che per il momento, a causa di vari problemi e infortuni, ha giocato veramente poco. Il club non vorrebbe però rinunciare al giocatore e starebbe vagliando l’ipotesi di una cessione in prestito in una squadra dove possa trovare più spazio. Non è detto ancora nulla, di certo, comunque tutto dipenderà dall’arrivo della punta del Nantes o meno.

OMNISPORT