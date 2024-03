Milan-Slavia Praga, Pioli nel mirino: un video scatena la rabbia dei tifosi. Ibra, gelido con Furlani

Il successo per 4-2 del Milan sullo Slavia Praga in Europa League non è bastato a evitare le polemiche sul web: critiche per la gara dei rossoneri e due filmati fanno discutere

08-03-2024 11:52

Il Milan ha vinto con il finale di 4-2 contro lo Slavia Praga nella gara valida per l‘andata degli ottavi di finale di Europa League e giovedì prossimo, 14 marzo, alle 18:45, si presenterà in Repubblica Ceca forte del doppio vantaggio per provare a staccare il pass per i quarti di finale.

Il successo a San Siro è stato, però, sofferto nonostante la superiorità numerica di cui i rossoneri hanno potuto giovare dal 26′ del primo tempo quando Diouf è stato espulso per un duro intervento su Pulisic. Tanto è bastato per scatenare i supporter del Diavolo sul web con tanto di video a supporto per motivare la propria insoddisfazione per come il Milan ha tenuto il campo.

Il pressing di Pioli sotto accusa

Virale un video in cui un supporter del Milan evidenzia presunte lacune nel pressing sulla costruzione dal basso dello Slavia Praga: “Guardate, Giroud prova a disturbare da solo i giocatori dello SlaviaPraga e gli altri non lo seguono. Così escono con due passaggi. Leao esce, ma ancora una volta nessuno lo segue. La squadra è lunga e loro vanno in porta. Io una squadra messa così male non l’ho mai vista. Da un pressing fatto male lo SlaviaPraga va in porta e per poco non passa in vantaggio. Mah!”.

Furlani, Ibrahimovic e lo sguardo impassibile

Un altro video che ha infiammato il dibattito su X ripropone un frammento catturato dalle telecamere: l’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, sussurra qualcosa a Ibrahimovic e va via sorridendo. In risposta riceve uno sguardo truce e serioso da parte dell’ex attaccante, ora Senior Advisor del club, che aveva già mantenuto un aplomb glaciale al termine di Lazio-Milan quando è rimasto pressoché impassibile alla pacca di Pioli prima che l’allenatore facesse rientro negli spogliatoi.

Milan, poker allo Slavia Praga

A San Siro il Milan ha sbloccato il risultato con Giroud, di testa, su assist di Leao, ma dopo due minuti ha pareggiato con Doudera. Reijnders ha riportato il Milan avanti con un destro violento e il solito Loftus-Cheek ha mandato il Diavolo al riposo sopra di due reti. Schranz ha riaperto la partita approfittando di una errata marcatura da parte Theo Hernendez e Pulisic ha ristabilito le distanze sfruttando una gran giocata di Leao. Lo sviluppo di una gara che è poi proseguita sui social dopo che lo stesso Pioli ha ammesso: “Una buona vittoria, ma i nostri avversari hanno dimostrato di essere una squadra solida, energica, quindi il passaggio del turno è ancora tutto da conquistare”. Al ritorno servirà un grande Milan.