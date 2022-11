06-11-2022 09:59

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Non erano beneauguranti per il Milan i precedenti con l’arbitro Fabbri. In questa stagione, il fischietto romagnolo aveva già arbitrato i rossoneri a Genova contro la Sampdoria, match caratterizzato dalla contestatissima espulsione di Leao per doppia ammonizione rifilatagli per un presunto colpo proibito a Berezyinski la prima e per la rovesciata su Ferrari la seconda. E ricordando cosa successe l’anno scorso in Milan-Spezia con l’arbitro Serra c’era un po’ di timore.

Milan-Spezia, i precedenti con l’arbitro Fabbri

In totale Fabbri prima della gara di ieri, vinta all’ultimo soffio dal Milan per 2-1, aveva arbitrato per 9 volte i rossoneri con un bilancio di 5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. L’altro precedente molto negativo risaliva a uno Juventus-Milan del 2019, quando non concesse, nonostante il VAR, un rigore al Milan per netto fallo di mani di Alex Sandro su cross di Calhanoglu e diede rigore alla Juventus per fallo di Musacchio su Dybala.

Milan-Spezia, pasticcio al Var sul gol di Theo

Il primo episodio dubbio al 21′: Theo Hernandez porta in vantaggio la squadra di Pioli su assist di Bennacer. Il guardalinee inizialmente non segnala e concede la rete, ma il Var interviene per verificare la linea tenuta da Kiwior. Servono non meno di 5 minuti per il check, ci sono anche problemi tecnici mentre tutto lo stadio aspetta il verdetto: alla fine dopo la lunghissima attesa il gol viene convalidato.

Tante le polemiche: Al 35′ Body check alle spalle di Maldini da parte di Theo Hernandez con lo Spezia che chiede il penalty. Fabbri lascia correre e al 41′ sbaglia nel regalare un angolo allo Spezia dopo un contrasto fra Messias e Holm, quando era stato il giocatore dello Spezia a mandare la palla sul fondo.

Milan-Spezia, Fabbri annulla il gol a Tonali

Al 65′ il Milan segna con Tonali ma ancora una volta interviene il Var. Fabbri viene richiamato all’on field review e annulla per un fallo che non sembra chiarissimo di Tomori su Nzola all’inizio dell’azione.

All’ 82′ maxi rissa a centrocampo dopo un doppio contatto: Theo spintona Ekdal, poi nella mischia Giroud viene alle mani con un difensore. Fabbri estrae solo 3 gialli ma all’88’ estrae il rosso per il bomber francese che si leva la maglia per esultare dopo il gol-partita.

Milan-Spezia, la rabbia dei tifosi sul web

In tanti sui social si lamentano di Fabbri e del Var: “Il var doveva servire per aiutare gli arbitri, a ogni partita assistiamo a delle barzellette, mi domando sono gli arbitri incapaci o e il var che è concepito male, i giocatori sono sempre più nervosi arbitri sempre più incapaci nn so cosa pensare” o anche: “Se arbitrava con la maglia dello Spezia era uguale, ma almeno si sarebbe capito lo scandalo”