Milan, spunta un nome a sorpresa per la difesa: entusiasmo dei tifosi

28-12-2021 08:27

Contatti avviati per un difensore. Il Milan continua a sfogliare la rosa dei candidati per sostituire Simon Kjaer. L’infortunio del giocatore danese, fondamentale nella crescita della squadra nelle ultime due stagioni, rappresenta un problema importanti per la società rossonera che sta cercando in giro per l’Europa la soluzione ideale.

Difesa Milan: tutti i nomi di Maldini

Nel corso delle ultime settimane sono state tantissime le voci riguardanti le mosse di mercato di Maldini e Massara. I dirigenti del “Diavolo” sono al lavoro per provare a fornire il prima possibile un’alternativa a Stefano Pioli. Ma non sarà impresa semplice viste le richieste molto alte e la finestra di gennaio rappresenta sempre un’insidia.

Tra i nomi più caldi c’è sicuramente quello di Sven Botman. Il calciatore del Lille sembra essere l’idenkit ideale per la difesa rossonera ma nelle ultime settimane sono arrivate anche le candidature di Bremer, Christensen e Acerbi. L’ultimo nome che rimbalza dagli esperti di calcio mercato è quello di Abdou Diallo. Il difensore senegalese classe 1996 veste la maglia del PSG dal 2019 da quando fu acquistato dal Borussia Dortmund. La richiesta del team transalpino è piuttosto alta ma il Milan sembra disposto a fare un sacrificio.

Diallo scatena l’entusiasmo dei tifosi

Il nome del difensore senegalese sembra trovare grandi riscontri tra i tifosi del Milan: “Questo è veramente bravo – scrive Joh – speriamo che Elliott non si comporti come al solito e cioè come uno spilorcio”. Anche Francesco approva completamente l’acquisto: “Questo è davvero fortissimo” e la pensa allo stesso modo anche Jack: “Se lo prendiamo mettiamo un muro in difesa”.

Ma i tifosi del Milan vogliono rimanere con i piedi per terra e provano a capire la fattibilità dell’operazione: “Fa la Coppa d’Africa e prende 6 milioni di euro all’anno. Secondo me hanno detto una cretinata”. Mentre Angel fa la sua lista dei desideri: “Il problema è che Diallo prende qualcosa come 6.5 netti all’anno. Mi sembra strano che il Milan sia interessato. Secondo me è più probabile l’arrivo di Botman. Ma dal PSG prenderei Kurzawa come riserva di Theo”.

