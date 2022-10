Milan, squadra al lavoro in vista del match chiave col Salisburgo

31-10-2022 19:50

Il ko col Torino da mettersi immediatamente alle spalle: il Milan, prima della notizia del rinnovo contrattuale di mister Stefano Pioli, si è subito messo al lavoro in vista del match europeo contro il Salisburgo, che vale la qualificazione ai prossimi ottavi di finale di Champions League. La squadra, rientrata in nottata, si è ritrovata questa mattina a Milanello.

Lavoro defaticante in palestra per gli undici partenti di ieri sera. In campo gli altri componenti della rosa, che hanno iniziato il lavoro con una serie di esercizi atletici eseguiti con l’ausilio degli ostacoli bassi e delle sagome. Terminata la parte dedicata al riscaldamento, il gruppo ha proseguito l’allenamento con alcuni lavori sul possesso che hanno preceduto una serie di esercitazioni tecniche focalizzate sulle conclusioni. Prima di rientrare negli spogliatoi consueta partitella su campo ridotto.