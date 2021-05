Milan, c'è l'annuncio di Stefano Pioli su Gigio Donnarumma

In vista della sfida contro la Juventus, il tecnico del Milan Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa: “Chi vince ha grandi possibilità di andare in Champions ma non sarà finita, ci sono tante altre partite. Avremo uno scontro diretto anche con l’Atalanta e questo ci rende padroni del nostro destino. Strano trovare un turno infrasettimanale a due settimane dalla fine del campionato ma dobbiamo pensare solo alla partita di domani. Vincere con la Juve sarebbe un risultato straordinario. Ci saranno difficoltà, sono forti ma dovremo dimostrare le nostre qualità nei 90′.

Occhi puntati su Donnarumma, che potrebbe finire alla Juventus secondo voci di mercato: “In questo momento sicuramente tutto il Milan e i giocatori hanno un solo obiettivo, l’interesse del Milan e non l’interesse personale. Non ho dubbi sulla professionalità dei giocatori. Non abbiamo un gruppo di lavativi ma di giocatori che sudano questa maglia fino alla fine. Del futuro non c’è certezza ma siamo concentrati solo sulla partita di domani e sul campionato. Ho parlato con lui come con tutti i compagni e abbiamo parlato della gara di domani. Sono tutti concentrati su quello”.

Ibrahimovic guiderà la squadra contro Ronaldo e compagni: “L’importanza di Zlatan è evidente ma le vittorie arrivano per l’interpretazione delle gare di tutta la squadra. Siamo la formazione che tira di più da fuori area ma che segna di meno. Dovremo sfruttare meglio le nostre occasioni e essere più compatti nella fase di non possesso. Poi Ibra ci potrà dare una grossa mano”.

Il Milan non ha ottenuto nemmeno un punto allo Juventus stadium: “Noi ci crediamo. Sappiamo che affrontiamo un avversario con grande qualità e con giocatori forti ma crediamo nelle nostre capacità. Il Milan vuole battere questi tabù e possiamo riuscire, con intensità e qualità, a ottenere una prestazione importante. Le pressioni sono su entrambe le squadre, ma noi le abbiamo volute queste pressioni aumentando le aspettative, abbiamo il piglio giusto per giocare queste partite”.

Una partita che potrebbe decidere anche il futuro dello stesso Pioli: “Non so se sarà determinante per il futuro, ma è determinante per il nostro movimento, per ciò che sogniamo di raggiungere e per i livelli che vogliamo ottenere. E’ una gara che ci darebbe ancora più fiducia in caso di vittoria, e ne siamo consapevoli. Ho visto una squadra preparata mentalmente per questa gara”.

OMNISPORT | 08-05-2021 15:10