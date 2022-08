07-08-2022 11:04

Nell’amichevole contro il Vicenza si è fatto male uno degli uomini simbolo e chiave per il Milan, Sandro Tonali. Uno stop che non ci voleva e che gli farà saltare l’inizio di campionato.

Milan, Tonali si ferma

Nell’amichevole poi vinta contro il Vicenza, dopo pochi minuti Sandro Tonali si è subito fatto male. Per lui problemi al flessore che lo costringeranno con molta probabilità a saltare la sfida contro l’Udinese del 13 agosto. La speranza è che si tratti di una elongazione ma si teme lo stiramento. A fargli compagnia in infermeria anche Messias uscito per un trauma alla caviglia.

Milan, si torna sul mercato?

Il sostituto di Tonali è Krunic che sì ha del valore ma non viene considerato allo stesso livello di Tonali che comunque aspetta il riscontro degli esami. Altra alternativa è Tommaso Pobega, che però ha avuto altri problemi di tipo muscolare durante la preparazione e contro il Vicenza è rimasto in panchina. Ora i rossoneri penano a tornare sul mercato per correre ai ripari.

Milan, dopo lo stop di Tonali i nomi per il centrocampo

Dopo aver perso sia Sanches che Chukwuemeka, tanti sono i nomi che rientrano nella lista dei desideri. Si parla di Onyedika, Sissoko, Onana e Sangaré. Per il momento sono solo rumors e non ci sono trattative. Non c’è da escludere nemmeno Seko Fofana, calciatore del Lens ex Udinese che non disdegnerebbe la pista Milan.