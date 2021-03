Milan, tifosi delusi: Preso gol da polli, colpa di quei due

Dopo lo scudetto, che sembra ormai un miraggio, il Milan dice addio anche all’Europa League. Le tante assenze condannano all’eliminazione la squadra di Pioli contro il Manchester United, ma è forte la delusione tra i tifosi, soprattutto per la rete presa in avvio di ripresa in modo balordo. “Un gol da polli”, sottolineano in tanti. E i responsabili sono presto individuati: “Meite e Donnarumma su tutti”.

Milan: primo tempo generoso

Decimato dagli infortuni, il Milan si batte con generosità nella prima parte di gara, riuscendo a limitare al massimo le iniziative dello United. “Primo tempo di pure contenimento, ma vista la situazione è impossibile chiedere di più: siamo senza attacco”, sottolinea un tifoso. “Bisognerebbe fare un monumento a Pioli per quello che sta facendo il Milan, nonostante tutto”, propone un altro. “Come si fa a criticare questi ragazzi anche stasera, abbiamo sempre sette persone fuori e gente che rientra. Difficile fare di più”, è il giudizio di molti.

Rossoneri sotto: segna Pogba

In avvio di ripresa, però, entra Pogba e sblocca subito il match. Il rammarico tra i tifosi è forte: “Ma come si fa a prendere un gol del genere? Regalato da Meite e Donnarumma, con le belle statuine attorno”, attacca un supporter deluso. “Nel primo tempo l’unica vera palla gol a chi capita? Al più scarso, Krunic. E neppure comincia il secondo che ci ritroviamo sotto”, osserva con amarezza un altro utente su Twitter. “Ma come si fa a ogni partita, inizio secondo tempo il Milan continua a prendere gol! Questa se non sbaglio è la quarta partita che subiamo gol dopo 5′ di gioco”, ricorda un supporter. “Dai che adesso entra Ibra e cambia tutto”, è la speranza.

Ko ed eliminazione: milanisti delusi

Sul colpo di testa di Re Zlatan, però, Henderson s’inventa una vera prodezza negando il gol dell’1-1. “Non ci va bene niente, pure il portiere-pippa che si trasforma in campione”, è la tragicomica osservazione di un milanista deluso. A fine gara però sono in pochi ad aver voglia di scherzare: “Grande stagione, tanto di cappello a questi ragazzi, emergenza, tutto quello che volete: rischiamo però seriamente di ritrovarci con un pugno di mosche tra le mani”.

SPORTEVAI | 18-03-2021 22:58