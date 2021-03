Milan stangato: punito Rebic, multato Donnarumma per insulti

Il giudice sportivo ha usato la mano pesante nei confronti del Milan dopo la partita di domenica contro il Napoli: l’attaccante rossonero Ante Rebic è stato squalificato per due giornate per avere “rivolto al Direttore di gara espressioni irriguardose“, nel finale della gara del Meazza contro gli azzurri, dopo le polemiche per il rigore non assegnato al Diavolo.

Multa di 10mila euro per Gianluigi Donnarumma, che si è reso protagonista nel finale di partita, per aver “assunto un atteggiamento minaccioso e offensivo nei confronti dei componenti della panchina della Società avversaria, a uno dei quali rivolgeva un’espressione insultante, infrazione rivelata dai collaboratori della procura federale”. Si è salvato invece Theo Hernandez, che sui social aveva attaccato l’arbitro Pasqua.

Sono invece 6 i calciatori squalificati per un turno di gara:

Cuadrado Juan Guillermo (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Da Silva Peres Bruno (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Di Lorenzo Giovanni (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

Glik Kamil (Benevento): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Ramirez Gaston Exequiel (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Schiattarella Pasquale (Benevento): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

Squalificato il tecnico del Verona Juric, espulso nel finale di gara, sabato contro il Sassuolo a Reggio Emilia.

OMNISPORT | 16-03-2021 12:17