Il Milan avanza e ora basta solo l’ultimo passo per conquistare lo scudetto. La squadra di Stefano Pioli soffre ma riesce ad avere la meglio dell’Atalanta grazie a due reti arrivate nella ripresa. A sbloccare il match ci pensa il solito Rafael Leao, a chiuderlo invece ci riesce Theo Hernandez, autore di una rete che probabilmente diventerà la fotografia perfetta di un campionato da sogno se dovesse arrivare lo scudetto.

Milan, Theo Hernandez veste i panni dell’eroe

Dopo un primo tempo in sofferenza, i rossoneri riescono a sbloccare il risultato grazie a Leao. Ma i patemi d’animo non sono finiti e allora a dare un po’ di sollievo ai fan milanisti ci pensa Theo Hernandez che segna un gol tanto bello quanto importante: “Devastate Theo, che cavalcata e che gol in un match così decisivo”. Il giornalista Marco Mazzocchi si lancia in un paragone: “Ma era Theo Hernandez o Weah?”. In realtà sono in tanti a fare paragoni con lo storico gol dell’attaccante: “Non sapevo che George Weah giocasse ancora nel Milan”, commenta Bruno.

I tifosi del Milan si esaltano per la prova dell’esterno che conferma ancora una volta di essere uno dei migliori nel suo ruolo: “Theo Hernandez logora chi non ce l’ha. Il miglior terzino sinistro al mondo”, il commento entusiasta di Daniele. I complimenti arrivano anche dagli addetti ai lavori come Alfredo Pedullà che su Twitter scrive: “Non un gol, una traversata in motoscafo”.

Milan, i tifosi avversari danno la colpa a Orsato

La rete del vantaggio del Milan ai danni dell’Atalanta diventa subito un caso sui social. In tanti ritengono che l’inizio dell’azione sia stato viziato da un fallo ai danni di Pessina, non rilevato da Orsato che così entra subito nel mirino dei tifosi avversari: “Orsato è quell’arbitro che non arbitra più una partita dell’Inter ma che oggi con una sua decisione potrebbe regalare lo scudetto al Milan. Quando si dice il karma”. E ancora: “Dopo il mancato fischio dal quale è nato il gol del Milan, Orsato probabilmente non arbitrerà più l’Inter a vita”. E ancora: “Orsato da ufficio inchieste: non fischia un fallo enorme su Pessina”.

