Milan, tifosi perplessi per l’obiettivo in attacco: "Con Ibra no"

Per molti tifosi del Milan le assenze di Zlatan Ibrahimovic sono la vera causa della flessione dei rossoneri in questo finale di campionato: per i milanisti lo svedese è l’unico attaccante veramente in grado di trascinare la squadra e in organico mancano altri centravanti veri, oltre che giocatori di quel livello.

Idea Belotti accanto a Ibra

Secondo i tifosi trovare un vice-Ibra o magari una punta che possa sia giocare insieme allo svedese che sostituirlo quando manca dovrebbe essere una priorità per la dirigenza.

In attesa di sviluppi di calciomercato, l’ex rossonero Massimo Ambrosini è tornato a suggerire il nome di Andrea Belotti per l’attacco del Milan: un centravanti ormai esperto, di sicuro affidamento, pronto per una grande piazza dopo gli anni al Torino.

Tifosi freddi sul granata

Il nome di Belotti, già accostato in passato al Milan, non entusiasma però tutto il popolo rossonero: anzi sono parecchi quelli che non lo ritengono all’altezza delle ambizioni milaniste. “Ma per favore, Belotti non vale nulla, altrimenti ora già sarebbe in un top team”, scrive Pino su una pagina Facebook frequentata dal tifo milanista.

“Ma una seconda punta di ruolo no eh? Da affiancare a Ibrahimovic”, si domanda Luka. “Sì per tenergli compagnia in tribuna perché lo svedese a 40 anni giocherà un quarto di stagione”, ribatte Luciano.

“Noi prendiamo Belotti e intanto Andrè Silva va al Real Madrid”, scrive Racon, ricordando un attaccante liquidato troppo rapidamente dal Milan e ora nel mirino di dei blancos. “Preferisco centravanti che fanno gol e gioco, come Muriel”, il suggerimento di Massimo.

Per Oliver, invece, Belotti rappresenterebbe un miglioramento importante per l’organico rossonero: “Lamentatevi pure, ma Belotti sarebbe meglio di Leao di sicuro”.

