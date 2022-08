22-08-2022 08:18

Il Milan è tornato da Bergamo con un pareggio. Un risultato che non ha soddisfatto affatto Sandro Tonali che, nel post match, ha avvisato i compagni, spiegando perfettamente cosa serve per un’altra stagione da protagonisti.

Milan, Tonali chiaro: “Momento difficile fuori dal campo”

Sandro Tonali, uno dei grandi protagonisti della splendida cavalcata della scorsa stagione (non ancora al top della condizione, complice l’infortunio che ne ha condizionato la preparazione), non è contento di come il Diavolo ha approcciato la nuova stagione.

“Ora è un momento difficile fuori dal campo, bisogna essere bravi e lasciare tutto da parte, guardare solo noi e il Milan, lasciare alle spalle questo periodo. E’ una cosa normale: dopo che si vince lo Scudetto, si torna sulle ali dell’entusiasmo. Non c’era la concentrazione giusta, siamo partiti come se fosse la 39esima giornata“, le sue chiare e decise dichiarazioni rilasciate a Dazn.

Tonali non vuole che si pensi più allo Scudetto

Il centrocampista rossonero va oltre, indicando a tutti quello che non bisogna assolutamente fare, ovvero pensare al capolavoro della scorsa stagione, conclusa con uno Scudetto che ora potrebbe condizionare (negativamente) la squadra.

“Io credo che non ci sentiamo diversi, ma dobbiamo capire che questo è un altro campionato“, la chiosa dell’ex stellina del Brescia, diventato ora uno dei leader della squadra rossonera.

Milan, ora due appuntamenti da non sbagliare

Archiviato il pareggio con l’Atalanta, il Milan è atteso ora da due gare da vincere a tutti i costi per non lasciare alle avversarie la possibilità di scappar via in classifica. Il Diavolo affronterà il Bologna (in casa) sabato prossimo e, martedì 30, sarà di scena a Sassuolo.

Come dichiarato anche da Stefano Pioli, non è da escludere che in questi giorni la società decida di fare un regalo al tecnico, portandogli in dono qualche rinforzo. Sono state disputate solo due giornate ma, in casa rossonera, è forte la convinzione che serva immediatamente un cambio di approccio per non rischiare di rendere questo campionato complicato.