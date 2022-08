Milan a valanga sul Vicenza ma si infortunano Giroud e Tonali

06-08-2022 21:40

Il Milan ha travolto per 6-1 il Vicenza, squadra che milita in Serie C, in un’amichevole giocata allo stadio Romeo Menti di Vicenza. Dopo l’iniziale vantaggio dei veneti segnato da Rolfini dopo 19 secondi, per i rossoneri sono andati in gol Leao, Messias, Rebic (doppietta) e Tomori, più un autogol di Dalmonte. Nel finale esordio per De Ketelaere, in campo negli ultimi 15′, con tanto di palo colpito, mentre non ha giocato Giroud per un affaticamento muscolare. Inoltre Tonali, uscito al 51’, si è infortunato all’inguine e difficilmente ci sarà nella prima di campionato contro l’Udinese.