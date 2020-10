Milan, Tonali ha avuto il Coronavirus

Ci sarà l ‘Italia Under 20 al posto di quella Under 21 Pisa per la gara di qualificazione all’Europeo di categoria contro l’Irlanda. La decisione è stata presa in seguito alle diverse posivitità al Coronavirus nel gruppo di Nicolato.

La Nazionale Under 20 di Bollini non ha casi di coronavirus e per questo motivo sfiderà l’Irlanda: la rappresentativa giovanile si è trasferita presso a Coverciano, dove si stava allenando in questi giorni, con l’obiettivo di farsi trovare pronta per l’esigenza poi verificatasi effettivamente.

La Figc ha chiesto e ottenuto dall’UEFA di poter aggregare alla Nazionale Under 20 Patrick Cutrone, Samuele Ricci, Riccardo Sottil e Sandro Tonali : i quattro avevano avevano contratto in precedenza lil coronavirus, ma sono guariti e dunque a disposizione di Bollini. Tra l’altro per Tonali e Sottil la notizia della vecchia positività al coronavirus arriva proprio dalla federazione.

Bollini sarà dunque in panchina: “In una situazione di emergenza questo gruppo si è comportato in maniera esemplare e con grande professionalità. E’ chiaro che aumentano le responsabilità perché io e lo staff siamo in sostituzione di Paolo Nicolato, con cui ho una sinergia quotidiana insieme al coordinatore Viscidi”.

“Abbiamo vissuto questi giorni in campo con le preoccupazioni che ha dovuto vivere il nostro gruppo Under 21 – ha concluso l’ex allenatore della Salernitana – a cui faccio il mio in bocca a lupo con il pensiero rivolto prima di tutto alla salute dei ragazzi. Cercheremo di fare il massimo, dando il meglio di noi in una gara così prestigiosa e importante”.

OMNISPORT | 12-10-2020 22:18