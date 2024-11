Milan, tra Leao e Fonseca è rottura definitiva: l’attaccante verso la terza panchina di fila, è polemica sul web

In allenamento il tecnico ha provato ancora Okafor da titolare, segno di una nuova esclusione del portoghese contro il Monza dopo quelle con Udinese e Napoli

Il rapporto tra Rafa Leao e Paulo Fonseca potrebbe essere giunto a un punto di rottura definitivo: nell’allenamento di oggi del Milan il tecnico ha provato ancora una volta Okafor da titolare, mostrando l’intenzione di mandare il portoghese per la terza volta di fila in panchina nella prossima gara contro il Monza. Una scelta che divide i tifosi rossoneri sul web.

Milan: Fonseca lo esclude, Leao verso la terza panchina di fila

Per Rafa Leao si prospetta un’altra gara in panchina – la terza consecutiva – nella prossima gara del Milan contro il Monza: questa la sensazione dopo l’allenamento odierno dei rossoneri nel quale il tecnico Paulo Fonseca ha provato ancora una volta Noah Okafor come attaccante esterno a sinistra, ovvero nel ruolo di Leao.

Se Leao dovesse essere escluso dall’undici titolare ancora una volta, la situazione di conflitto tra lui e il tecnico potrebbe davvero risultare irrecuperabile.

Milan, è rottura tra Fonseca e Leao

Okafor è stato preferito a Leao nelle gare contro Udinese e Napoli: contro i friulani il portoghese era rimasto tutto il tempo in panchina, mentre nel match contro i partenopei era entrato col Milan sotto 2-0, nella mezz’ora finale, mostrando qualche buono spunto e, seppur con qualche pausa, almeno la voglia di incidere. Segnali che avevano illuso l’ambiente rossonero circa la possibilità che Fonseca tornasse indietro sulle sue scelte e tentasse di recuperare Leao, affidandogli la maglia da titolare nel match con il Monza. A quanto pare, invece, non sarà così.

Milan, crescono sui social i tifosi con Fonseca

La notizia dell’esclusione di Leao dalla squadra titolare nell’allenamento di oggi ha suscitato divisioni tra i tifosi del Milan… ma meno che nelle scorse settimane. Il fronte di coloro che non è più disposto a tollerare l’indolenza in campo di Leao s’è allargato o, quantomeno, s’è reso più rumoroso sui social.

“Per me la squadra e non il singolo, prevale su tutto, Fonseca fa bene”, scrive Rodolfo su X. “Se un calciatore, anche se fosse il più forte del mondo, non fa seriamente il suo lavoro, non esulta per i gol segnati dalla sua squadra, non ci mette intensità in allenamento e nel riscaldamento pre partita, deve stare in panchina”, aggiunge Francesco. “L’involuzione di Leao è evidente: solo un gol in stagione e un atteggiamento lontano dai suoi standard. La panchina ci sta”, approva Luca.

Milan, i tifosi che continuano ad attaccare Fonseca

Tuttavia tra i tifosi del Milan sono ancora in molti quelli che condannano Fonseca. “Leao è il patrimonio più importante del Milan e l’allenatore con questa scelta folle lo sta danneggiando, forse qualcuno dovrebbe farglielo notare”, commenta Giacomo. “Resta il fatto che il Milan è ottavo, con una partita da recuperare, e che Fonseca sta decidendo di rinunciare a quello che, sulla carta, è il miglior giocatore”, aggiunge Paolo.”’Eh ma Leao non difende’: invece senza Leao in fase difensiva siamo impenetrabili”, ironizza Lorenzo. “Leao è un patrimonio da valorizzare, non un ragazzino da educare, chi ama il Milan deve ricordarselo”, la chiosa di Marcello.