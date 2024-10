I tifosi del Milan vogliono Allegri: anche Juventus e Roma travolte dall'effetto social. Quanto pesa la tensione con Ibra?

I supporter rossoneri sperano che il club esoneri Fonseca e si affidi al tecnico livornese, in cattivi rapporti però con Zlatan. Ma sul web anche giallorossi e bianconeri lo invocano

Massimiliano Allegri torna di moda sui social network: dopo anni di critiche per l’assenza di gioco della sua Juventus il tecnico toscano è invocato da molti tifosi del Milan in caso di esonero di Paulo Fonseca. Ma Allegri è rimpianto anche da una parte dei supporter juventini, delusi dalla gestione Thiago Motta, e da quelli della Roma.

Milan, Juventus, Roma: la rivincita social di Allegri

È l’ora della rivincita sui social per Massimiliano Allegri. La sua seconda avventura sulla panchina della Juventus è stata costantemente accompagnata da critiche e accuse da parte di una fetta della tifoseria bianconera, delusa dall’assenza di gioco della squadra, oltre che dai risultati altalenanti. Oggi, però, Allegri è visto come la soluzione ai problemi di diverse squadre di serie A: Milan, Roma e Juventus.

Milan, i tifosi vogliono Allegri al posto di Fonseca

Per i tifosi del Milan, Allegri sarebbe infatti l’allenatore giusto da cui ripartire dopo l’esonero di Paulo Fonseca, da molti ritenuto il primo passo per rimettere in sesto i rossoneri. “Con Allegri lotteremo per lo scudetto, cosa che all’attuale dirigenza non va bene perché dobbiamo badare solo al budget”, scrive Felice su X. “Se l’alternativa a Fonseca è Terzic, prego per Allegri come feci per Ronaldinho ai tempi di Berlusconi”, aggiunge Agent Beast. “Per vedere via Fonseca dalla panchina del mio Milan, mi farei andare bene anzi benissimo Allegri”, il parere di Samuele. “Basta Fonseca, che aspettiamo a prendere il signor Massimiliano Allegri?”, chiede un entusiasta Gio.

Milan, l’ostacolo Ibrahimovic al ritorno di Allegri

I tifosi rossoneri però dimenticano un fattore chiave in questo momento, ovvero i rapporti non idilliaci tra Allegri e Zlatan Ibrahimovic, il dirigente al quale Gerry Cardinale ha affidato il suo Milan. “Max con Ibrahimovic non si è lasciato con baci e abbracci, lo vedo bene più all’estero”, ha dichiarato ieri Giovanni Galeone, collega e grande amico del tecnico toscano: un segnale del fatto che vedere Allegri al Milan, in questo momento, è piuttosto complicato.

Allegri soluzione per i problemi della Roma

Ma Allegri viene visto anche come il possibile salvatore della patria da molti tifosi della Roma, secondo cui un allenatore esperto e abituato a navigare nella tempesta rappresenterebbe la soluzione ideale per un club attualmente alla deriva. “Chi al posto di Juric? Un nome solo: Allegri”, scrive Nic. “Allegri prima scelta per il post-Juric, Sarri l’alternativa”, commenta Winterfell. “Se dopo Juric non vuoi o non puoi riprendere De Rossi, allora devi prendere Allegri”, il parere di NoiSiamoLaRoma. “Mai avrei pensato di sperare così tanto in Allegri alla Roma”, afferma Gigi.

La Juventus e i nostalgici di Allegri

Infine, ci sono i tifosi della Juventus: Allegri è andato via, ma continua a spaccare il pubblico bianconero. Chi lo rimpiange ricorda come il tecnico toscano, un anno fa, avesse più punti di Thiago Motta dopo 10 giornate e solo 2 lunghezze di ritardo dalla capolista. “Con Allegri 6 gol fatti erano 18 punti, quest’anno due”, scrive Fabio criticando le ultime due uscite della Juventus di Motta. “Con Allegri ad ottobre eri ancora in lotta scudetto”, aggiunge Stanis. “L’anno scorso la Juventus di Allegri aveva 23 punti con 17 gol fatti e 6 subiti, oggi sono 18: è una Juve peggiorata dopo 340 milioni di mercato”, la critica di CiauEngioier. “Motta è stato preso per fare meglio del suo predecessore, ad oggi non sta facendo meglio di Allegri. Punto”, la chiosa di un nostalgico Cyborg. “Non ce la fanno ad ammettere che Allegri ha fatto in tre anni esattamente quello che la rosa potesse fare, solo la Coppa Italia è un plus”.