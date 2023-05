Milan: triplo infortunio nella rifinitura

Contro la Sampdoria non ci saranno Vranckx, Origi e Rebic, che si sono fatti male a poche ore dall'incontro

20-05-2023 11:54

Tre giocatori del Milan sono fuori causa per la partita contro la Sampdoria. E Stefano Pioli si ritrova senza alternative in attacco, con solo Leao e Giroud disponibili. Ante Rebic ha subito infatti un trauma contusivo – distorsivo alla caviglia sinistra durante l’allenamento, per Aster Vranckx invece si tratta di infiammazione al pube. Ci sono problemi di affaticamento all’adduttore sinistro, infine, per il belga Divock Origi. Mancherà anche il lungodegente Ismael Bennacer contro i blucerchiati in una partita che il Diavolo deve assolutamente vincere per riavvicinare la quarta piazza dopo il ko di La Spezia.