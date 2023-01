Milan Women – Rinforzo in difesa, dal Chelsea ecco Nouwen

19-01-2023 19:41

Continua il mercato in casa Milan Women e dopo l’uscita di Tucceri ecco, invece, un’entrata.

Atterra a Milano il difensore centrale del Chelsea Aniek Nouwen. Appena 23 anni, e di origine olandese, Nouwen si è messa in mostra non solo a Londra, dove è arrivata nell’estate del 2021, ma anche e soprattutto in nazionale maggiore dove ha già messo in fila numerose presenze. In Olanda ha vinto una coppa nazionale negli anni in cui militava al PSV (2016 – 2021).

Con la maglia rossonera potrà dare sfogo alle sue qualità permettendo al tecnico di averse a disposizione una valida alternativa a Fusetti e Mesjasz, attualmente pilastri della retroguardia rossonera.

La formula con cui va in porto questa mossa di mercato è quella del prestito, la nativa di Helmond ha effettuato nella giornata di oggi le visite mediche, ora manca solo la firma sul contratto.