Milan, Zirkzee: trattativa in stallo, il colosso Omorodion tentazione rossonera

Continua il tira e molla con l’agente dell’olandese Joorabchian, ma Furlani e Moncada preparano un piano B che porta al gigante esploso quest’anno nell’Alaves

Non si sblocca la trattativa tra il Milan e l’agente di Joshua Zirkzee e il club rossonero inizia a perdere la pazienza. Furlani e Moncada potrebbero decidere di mollare il giocatore e puntare su un altro attaccante: la tentazione è il gigante Samu Omorodion, esploso nell’Alaves ma di proprietà dell’Atletico Madrid.

Milan, in stallo la trattativa per Zirkzee

Il Milan ha da tempo messo Joshua Zirkzee in cima alla lista delle proprie preferenze per il ruolo di centravanti e di erede di Olivier Giroud nella prossima stagione. L’acquisizione del cartellino dell’olandese non è un problema, grazie alla clausola rescissoria da 40 milioni di euro presente nel contratto tra Zirkzee e il Bologna, ma la trattativa con l’agente Kia Joorabchian per le commissioni sull’operazione sta andando per le lunghe: il procuratore chiede una “fee” di 15 milioni di euro, il Milan vede già la cifra di 10 milioni come esagerata. Insomma la trattativa è in stallo.

Milan, Omorodion alternativa a Zirkzee

Ecco perché i dirigenti rossoneri hanno iniziato a guardarsi intorno per trovare un piano B rispetto a Zirkzee. Secondo la Gazzetta dello Sport negli ultimi giorni sono in ascesa le quotazioni di Samu Omorodion, gigantesco centravanti classe 2004 che quest’anno s’è messo in evidenza nella Liga con la maglia dell’Alaves, ma il cui cartellino è di proprietà dell’Atletico Madrid. Ai Colchoneros non sono ancora arrivate offerte – Simeone potrebbe anche scegliere di trattenerlo – ma la sua valutazione si aggira attorno ai 30-35 milioni di euro.

Milan, il colosso Omorodion e le differenze con Zirkzee

Omorodion ha segnato 9 gol quest’anno, non è ancora un bomber, ma secondo molti ha tutte le potenzialità per diventarlo: non a caso, prima del Milan, anche Napoli e Roma si erano interessati a questo centravanti nato a Melilla, nell’enclave spagnola in Africa, da genitori di nazionalità nigeriana.

Tuttavia Omorodion è un attaccante totalmente diverso dal tecnico e raffinato Zirkzee: lo spagnolo è un vero colosso, con una massa muscolare impressionante su un fisico alto 193 cm. Un attaccante con ampi margini di miglioramento sul piano tecnico, ma quasi impossibile da spostare e anche piuttosto veloce, in rapporto alla stazza, quando ha campo da attaccare in profondità. Scegliere Omorodion piuttosto che Zirkzee, dunque, significa costruire un Milan totalmente diverso.