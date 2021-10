Milan, Zlatan Ibrahimovic fa esplodere Pioli e i tifosi di gioia

Notizia più bella per Stefano Pioli e per i tifosi del Milan non poteva arrivare. Dopo giorni difficili a causa di perdite importanti, come quella di Theo Hernandez per Covid o quella di Maignan, operato al polso sinistro e che rientrerà nel 2022, il club rossonero ha riabbracciato dopo tanto tempo il suo leader Zlatan Ibrahimovic.

Per la prima volta da quando ha iniziato a soffrire del fastidio al tendine d’Achille, il campione svedese è tornato ad allenarsi in gruppo. Allenamento con il resto dei compagni anche per Krunic e Calabria. Ibrahimovic in stagione ha giocato solo 30 minuti, tempo sufficiente per segnare comunque un gol contro la Lazio.

Da quel momento è rimasto ai box e non ha potuto aiutare i compagni in campionato, ma adesso il lungo letargo è finito. Crescono le chance di rivedere in campo Ibrahimovic già contro l’Hellas Verona, prossimo avversario del Milan a San Siro sabato. Molto però dipenderà dalle sensazioni del 40enne nelle prossime ore.

La sensazione è che difficilmente Stefano Pioli rischierà Zlatan Ibrahimovic contro il Verona, specialmente considerando i prossimi impegni decisamente più ostici. Il Milan infatti, dopo il match dell’ottava giornata di Serie A, dovrà preparare la sfida di Champions League contro il Porto, in programma martedì 19 ottobre alle 21.00 al do Dragao. Il tecnico rossonero conta di riavere lo svedese al 100% per i gironi di Champions, in una sfida già da dentro o fuori dopo le due sconfitte con Liverpool e Atletico Madrid. Ibrahimovic, ovviamente, vorrà starci a tutti i costi.

14-10-2021