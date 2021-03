Milanisti con Pellegatti: Deschamps perché non lo convochi?

Dal suo canale YouTube, il popolare giornalista di fede rossonera, Carlo Pellegatti, esalta la prestazione di Valentina Giacinti capace di ribaltare il derby valido per la 17esima giornata del campionato femminile con un poker da incorniciare che la proietta nella storia del Milan. E, dopo aver elogiato le prestazioni con la Svezia di Zlatan Ibrahimovic, nella sua analisi Pellegatti si sofferma su quello che a suo dire resta un vero e proprio mistero:

non riesco a capire… vorrei chiedere a Deschamps che, ha anche ragione, è campione del Mondo, quindi ha ragione lui. Il perché Theo Hernandez non venga ancora preso in considerazione. È un mistero e mi piacerebbe proprio chiederlo a Deschamps. Mi auguro che qualche giornalista de L’Équipe o di France Football glielo chieda. Qualcuno dirà meglio, perché si allena con il Milan. No, perché io vorrei sempre i miei giocatori in Nazionale. Vuol dire che sono i più grandi.

I commenti dei tifosi rossoneri non si sono fatti attendere, a partire dai dovuti complimenti alla Giacinti: “Brava Valentina!!! Continua cosi!!!”, “Grandissima Valentina, complimenti ragazze, solo applausi per voi”, anche sarcastici e pronti a punzecchiare l’undici di Pioli: “W le donne imparate maschietti” e ancora: “Prendiamola al posto di Castillejo“.

I commenti dei tifosi su Theo Hernandez

Sul mistero sollevato da Pellegatti, i tifosi sono meno compatti e manifestano anche qualche perplessità sul reale valore di Theo Hernarndez. C’è chi, come giustamente ipotizzato da Pellegatti nella sua analisi, preferisce tenere il laterale francese a Milano e scrive: “con tutti gli infortuni che ha avuto il Milan è meglio che Theo sia rimasto a Milano”, chi sottolinea: “Non c’è bisogno della convocazione in nazionale… lo sappiamo lo stesso che Theo è forte“.

Non mancano ovviamente i commenti di chi prova a ipotizzare una motivazione dietro la scelta di Deschamps: “Quando un giocatore come Theo Hernandez non viene convocato in Nazionale è perché lo spogliatoio pone un veto“. E chi, indica che l’assenza del Milan tra le grandi d’Europa possa condizionare le scelte del Ct transalpino: “Quando Theo giocherà la Champions League, sicuramente sarà convocato con la Francia, idem Tomori“, “Purtroppo gli allenatori delle nazionali guardano molto all’Europa quindi Theo ha davanti a sé il fratello e Mendy che giocano i quarti di Champions con Bayern e Real. Noi lo sappiamo che è uno dei più forti ma non scordiamo di guardare anche fuori dall’Italia“.

Qualcuno, infine, chiede di convocare Theo – che non ha ancora alcuna presenza con la prima squadra della nazionale transalpina – in azzurro: “Theo convochiamolo noi in nazionale italiana cavolo!” scrive un tifoso, a cui un ragazzo risponde rimarcando i difetti del terzino rossonero: “bisogna sapere difendere non essere uno dei più forti come Theo solo ad attaccare“, pronta la contro risposta: “perché tu mi stai dicendo che Emerson (Palmieri, Ndr) è più forte di Theo, facciamoli fare la cittadinanza e convochiamolo nell’Italia“.

SPORTEVAI | 29-03-2021 18:47