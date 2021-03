Milan, da Tomori al possibile colpo Walz: quanti prospetti di Campione

A gennaio, il primo obiettivo di mercato del Milan per rinforzare la difesa è stato a lungo Mohamed Simakan dello Strasburgo, ma dopo il suo infortunio al ginocchio il club di via Aldo Rossi hanno deciso di virare su Fikayo Tomori. Dato il rendimento, fin qui, dell’ex Chelsea, si direbbe che la dirigenza rossonera abbia fatto davvero un grandissimo colpo.

Il centrale difensivo, elogiato niente di meno che da Lampard quando ancora al Chelsea non riusciva a vedere il campo, sta vivendo fin qui una stagione stupenda, protagonista di ottime prestazioni tanto da relegare in panchina il Capitano della squadra, Alessio Romagnoli. Tomori ha conquistato davvero tutti: sia i tifosi milanisti, che ora chiedono a gran voce il suo riscatto in estate, sia i dirigenti.

E proprio i dirigenti si sarebbero convinti a riscattarlo definitivamente non appena si aprirà la finestra estiva di calciomercato. Per farlo, “basterà” versare 28 milioni di euro nelle casse del Chelsea: tanti, è vero, ma non troppi per un centrale difensivo dal sicuro affidamento. Se si pensa che un giocatore come Maguire dello United è stato pagato quasi 90 milioni di euro, i conti escono facilmente.

Nei giorni scorsi è anche arrivata l’investitura del miglior centrale difensivo italiano della storia, Franco Baresi, che si è espresso con parole davvero significative:

“Si sta imponendo con grande determinazione e talento. È arrivato in un campionato che non conosceva e lo ha affrontato senza paura. Sono qualità da potenziale campione, speriamo mantenga le promesse. Se resterà al Milan? Faremo il possibile per riscattarlo”.

Ma la linea verde del Milan non si ferma a Tomori. Nelle ultime settimane si stanno intensificando i rumors che vogliono i rossoneri sul centrocampista Vasco Walz, gioiellino del Borussi Dortmund Under 17. Sedici anni compiuti a ottobre, il suo contratto scadrà a giugno. Su di lui anche il Barcellona, ma attualmente, come riporta “La Gazzetta dello Sport“, il Milan sembra essere in vantaggio.

Oltri a questi due, si registra l’interesse del Diavolo anche per Dani Olmo, centrocampista spagnolo già seguito in estate, ma poi accasatosi al Lipsia. Attualmente la squadra tedesca non sembra ritenere incedibile Olmo, e potrebbe essere venduto per un cifra attorno ai 45 milioni di euro (a fronte dei 20 investiti).

Questi rappresentano solo 3 di molti giocatori che il Milan segue per la prossima estate, sempre con lo stesso identikit: giovani, affamati e pronti ad essere parte di un gruppo vero.

OMNISPORT | 29-03-2021 15:44