Milik e Under show, il Marsiglia rimonta e travolge l'Angers

Rimonta da urlo del Marsiglia nell’anticipo del 23° turno di Ligue 1 contro l’Angers. I marsigliesi, sotto 0-2, ribaltano le sorti del match nella ripresa imponendosi per 5-2 trascinati dai vecchi esponenti del campionato di Serie A: show di Milik, autore di una tripletta, e guizzi degli ex romanisti Under e Gerson. Senza dimenticare un assist dello stesso turco e uno dell’ex viola Lirola.

E pensare che al Velodrome le battute iniziali del match stavano assumendo tutti i connotati dell’incubo. Dopo appena 11′, infatti, l’Angers si era portato sullo 0-2 grazie alle rerti Fulgini e Bentaleb.

Poi ecco concretizzarsi l’incredibile rimonta da parte di padroni di casa, letteralmente presi per mano da un incontenibile Arkadiusz Milik. L’ex Napoli dimezza il gap al 18′, tre minuti prima che l’ex romanista Gerson firmi la rete del 2-2 su assist di un’altra vecchia conoscenza della Serie A, Pol Lirola.

Ristabilito l’equilibrio, la squadra di Sampaoli dilaga nella seconda frazione di gioco: Milik completa lo show personale segnando il terzo e quarto goal, quest’ultimo su assist al bacio di Cengiz Under. A cinque dal novantesimo è proprio il turco a porre il punto esclamativo sulla notte marsigliese confezionando il capolavoro che vale il definitivo 5-2. La rimonta è completa. Un ribaltone da urlo nel segno degli ex del nostro campionato.

