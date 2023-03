L'ex pilota della Ducati: "Quest'anno sembra più forte di quanto lo sia stato la passata stagione".

14-03-2023 21:42

Dopo i test in Portogallo, l’ex pilota della Ducati Jack Miller guarda abbastanza con fiducia per il futuro: “Dal day 1 al day 2 ho abbassato il mio tempo di un secondo. Sono a meno di un secondo da Bagnaia, che ha abbassato il vecchio record di sei decimi. Passo dopo passo ci stiamo arrivando. Sto cercando di capire la moto e abbiamo provato delle cose per migliorare il mio feeling. Miglioro di giorno in giorno e ci vuole ancora un po’ di tempo, ma arriveremo in una buona posizione per la prima gara“

Per il pilota australiano, la sua KTM è in grande crescita: “Abbiamo fatto un bel passo avanti – spiega – perché ora posso rilasciare prima i freni e portare maggiore velocità in curva. Sono stati fatti progressi anche sull’elettronica, però dobbiamo rifinirla un po’. Penso che abbiamo un setup di base discreto. Il 17° tempo non mi rende contento, ma sono comunque fiducioso. La top 10 dovrebbe essere possibile“.

Sul favorito per il primo GP del calendario 2023, Miller non ha dubbi e punta sull’ex compagno: “Pecco, l’uomo con il numero 1. Bagnaia quest’anno sembra più forte di quanto lo sia stato la passata stagione. Credo abbia più fiducia ed è impressionante vederlo guidare. Nell’ultima curva capisci quanto ha fiducia nella sua Ducati“.