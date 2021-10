Mirante conquistato dal Milan: "Ottime sensazioni"

A 38 anni il destino ha riservato ad Antonio Mirante il rientro nel calcio dalla porta principale, quella della seconda forza del campionato. Rimasto svincolato dopo la fine dell’avventura alla Roma l’esperto portiere stabiese è stato tesserato dal Milan con contratto fino a giugno per tamponare l’assenza di Mike Maignan, il cui rientro in campo potrebbe non avvenire prima di giugno dopo l’operazione al polso.

“La chiamata è arrivata dopo l’infortunio di Maignan, al quale faccio un grande in bocca al lupo: lo aspettiamo presto – le prime parole da rossonero di Mirante a ‘Milan Tv’ – Era impossibile non accettare. Le mie sensazioni sono positive, soprattutto per il modo in cui è arrivata questa chiamata e questa trattativa. Questo mi da un’ulteriore spinta, anche perché ho la consapevolezza e l’età per non farmi prendere dal panico sebbene sia stato tutto improvviso”.

Mirante si è detto consapevole del fatto che, dopo il rientro di Maignan, gli toccherà soprattutto il ruolo dell’uomo-spogliatoio: “Alla mia età è giusto che porti nello spogliatoio anche le qualità umane che sono necessarie. La squadra comunque dà l’impressione di avere grande entusiasmo e grande spinta. Pioli? Non ho mai lavorato con lui, ma mi ha sempre dato l’impressione di un allenatore preparato, forse è arrivato al Milan nel momento migliore e questo ha permesso a lui e alla squadra di avere una crescita esponenziale. Credo che questo matrimonio possa durre a lungo. Il Milan ha sempre un’identità precisa e sa cosa fare in campo”.

OMNISPORT | 14-10-2021 13:45