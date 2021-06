Miriam Sette, la moglie di Spinazzola scrive una dedica più commovente

Come spesso avviene, in quest’epoca segnata da una comunicazione estemporanea e frammentaria messa in ordine dai post pubblicati sui social, anche il messaggio immediato di Miriam Sette sembra sfumare senza particolare enfasi. Eppure Miriam è una figura anomala, in questo calcio di eroismo ed eccessi costruiti su profili, anche femminile, sempre più articolati, complessi. E anche il ruolo delle consorti diventa più impegnativo di quanto trapela, quando il pubblico vorrebbe riassumere il privato e sovrapporsi.

Chi è Miriam Sette, la moglie di Leonardo Spinazzola

A differenza di quante hanno intrapreso carriere da influencer, messo a frutto gli studi universitari o hanno deciso di intraprendere percorsi paralleli, Miriam per ora è quasi un personaggio sfuggente. Di lei sappiamo che è nata a San Severo, in provincia di Foggia e che, giovanissima, si è trasferita a Foligno con la famiglia dove ha intrapreso gli studi prima all’Istituto Tecnico Commerciale poi all’Università, iscrivendosi alla facoltà di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali e chiudendo il ciclo di studi quando era in attesa del suo primo figlio, Mattia. Allo studio ha sempre abbinato la danza, sua grande passione, e una certa attenzione allo sport, in generale.

La dedica speciale per Spinazzola

Su Instagram il suo ultimo post è una dedica quasi tenera al marito, Leonardo Spinazzola.

“Vivo di emozioni che tu non sai nemmeno di darmi

Ti meriti il mondo amore mio, perché sei GRANDE 💙✨

@spina_leo

#euro2020

#forzaazzurri”, ha scritto accompagnando così una foto che la ritrae con indosso al maglia azzurra, quella che porta con orgoglio e emozione suo marito.

Miriam, prima di questi Europei, era un personaggio molto poco noto se non agli addetti ai lavori che hanno seguito, nei vari trasferimenti, Spinazzola: dalla Virtus Foligno è passato alla Juve, poi all’Atalanta e alla Roma. E proprio nella Città Eterna vive ora con la moglie, sposata poco tempo fa il 24 dicembre 2020, e i due figli nati dalla loro unione decennale.

Il presente di Miriam, tra famiglia e interessi

Per ora Miriam si dedica a loro, essendo l’ultimogenita di pochi mesi, e al racconto di questo Euro 2020 attraverso un documentato e aggiornato diario attraverso Instagram, in particolare che è divenuta la piattaforma prediletta per raccogliere le emozioni di questa avventura azzurra che ha intrapreso Spinazzola e che ha visto, davvero per la prima volta, attentissima cronista sua moglie Miriam.

