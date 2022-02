Mobilitazione milanista sul web: "10 anni da quel furto" 

25-02-2022 11:23

L’hashtag #Muntari compare tra i top trend di Twitter, ma non per notizie di stretta attualità legate al centrocampista ghanese ex Udinese, Inter e Milan, tornato recentemente a giocare in patria per gli Hearts of Oak di Accra.

L’anniversario del torto arbitrale

Muntari viene citato perché oggi ricorre l’anniversario di Milan-Juventus 1-1, partita chiave per la corsa scudetto della stagione 2011/12 – vinto poi dai bianconeri – che i tifosi rossoneri identificano con il più grande torto arbitrale subito nella loro storia recente: sull’1-0 per il Milan, infatti, l’arbitro Paolo Tagliavento non convalidò il gol del raddoppio rossonero segnato proprio da Muntari, giudicando la palla non completamente oltre la linea della porta bianconera difesa all’epoca da Gigi Buffon.

Senza la Goal Line Technology, allora non disponibile in serie A, il direttore di gara commise un errore che i milanisti giudicano ancora oggi imperdonabile.

La polemica tra milanisti e juventini sul web

“Esattamente 10 anni fa c’è stato il più grande scandalo giuventino, il gol di Muntari mai assegnato!”, scrive su Twitter LaBimba, dando voce all’indignazione rossonera che dura da allora.

“Oggi compie 10 anni il più grande scandalo del calcio mondiale degli ultimi 20 anni”, il commento di Fabio. “Sono già passati 10 anni dal furto più grande mai esistito”, aggiunge Alberto. “Se riportiamo tutto in epoca VAR, gli juventini avrebbero una quindicina di scudetti in meno”, il parere di Ale.

“Il gol di Muntari è scandaloso non solo per il fatto che cambiò il momentum del campionato, ma perché era un episodio talmente evidente, innegabile e visibile dall’arbitro che è impossibile non pensare male”, chiosa FPL.

Naturalmente, però, i tifosi della Juve non stanno a guardare e molti rispondono ricordando un altro episodio dubbio di quella partita, un gol annullato al bianconero Matri. “Pugno di Mexes a Borriello a palla lontana, gomitata di Muntari a Cuadrado al limite dell’area, reazione di Muntari su Lichtsteiner, gol regolare annullato a Matri per fuorigioco”, scrive Peppe elencando i presunti torti arbitrali vissuti dalla Juve in quell’incontro. Il milanista Pasquale ribatte: “A dieci anni di distanza scopro che in realtà è stata la Juve la squadra danneggiata dall’arbitro in quella partita. Non finite mai di stupirmi. Davvero”.

Giorgio è più diplomatico: “Chiariamo. Il gol di Muntari di 10 anni fa era regolarissimo e di sicuro il Milan sarebbe andato sul 2-0. Come fate a essere sicuri di tutto il resto (‘Avremmo vinto la partita / lo scudetto’)?”.

