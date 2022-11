Modena, Tesser: "Parma da A ma non dobbiamo avere paura"

25-11-2022 13:57

Il tecnico del Modena Attilio Tesser alla vigilia del match contro il Parma presenta così la sfida di Serie B: “Loro hanno una qualità elevata, noi dovremmo essere bravi a tenere il campo, giocando con personalità, senza paura e con molta concentrazione. Mentalmente dobbiamo essere consapevoli che affrontiamo una squadra forte, ma anche di quello che valiamo noi”.

“Il Parma dopo un anno non fortunato si sta proponendo su una linea diversa, e rimane una delle 2-3 favorite per la promozione in A, ma questo non deve preoccuparci più di tanto – ha spiegato Tesser -. Non cambieremo molto, anche se abbiamo lavorato per la difesa a 5, sono valutazioni che stiamo facendo con il mio staff”.