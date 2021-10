Modric elogia De Zerbi: "Ora lo Shakhtar gioca meglio"

18-10-2021 21:40

Non è mai uscita nella fase a gironi, e non ha intenzione di farlo nel 2021/2022. Il Real Madrid ha iniziato male la Champions League, con una vittori di misura nel finale e una sconfitta: ora cerca la svolta, contro lo Shakhtar Donetsk di De Zerbi, già all’ultima spiaggia.

La compagine ucraina, alla pari dell’Inter, ha infatti ottenuto un solo punto nelle prime due gare, mentre lo Sheriff è a sorpresa capolista con sei. Per il Donetsk, però, i precedenti della passata annata con il Real Madrid a dare man forte a De Zerbi.

In conferenza stampa l’ex tecnico del Sassuolo si è detto preoccupato per tutto, essendo il Real Madrid, ma di voler comunque provarci. Una sfida essenziale e sentita dopo i due k.o della passata annata che Modric, Pallone d’Oro 2018, non ha dimenticato.

Intervenuto in conferenza stampa, il centrocampista del Real ha elogiato lo Shakhtar e soprattutto De Zerbi:

“Sono una squadra forte, ma vogliamo fare una buona partita e vincere. Nella scorsa stagione hanno dimostrato di essere forti, ci aspetta una sfida difficile e speriamo finisca diversamente. Hanno cambiato allenatore e gestiscono più il possesso, vogliono impostare sempre da dietro e penso giochino meglio dell’anno scorso”.

Nonostante il Real Madrid abbia ottenuto cinque vittorie e due pareggi nelle prime otto gare di campionato, i tifosi del Real Madrid lamentano la sconfitta subita contro lo Sheriff e quella in campionato contro l’Espanyol: troppe a questo punto dell’annata secondo i fans Blancos.

Modric è abituato alle contestazioni:

“Quando giochi nel Real devi accettarle, ti devi abituare. Non ci importa, abbiamo fiducia nelle nostre qualità e nel fatto che torneremo a giocare come sappiamo. Dobbiamo stare calmi e lavorare”.

Primo passo, lo Shakhtar.

