Moggi: rivelazioni su Wanda Nara, Maradona e escort per arbitri

Pensieri, rivelazioni e aneddoti. Ospite di Peter Gomez a Canale 9 nel corso della trasmissione “Le confessioni”, Luciano Moggi ha parlato di tutto, dal caso Wanda-Nara ai rapporti pericolosi di Maradona ai tempi del Napoli fino all’accusa mossagli di aver procurato escort per gli arbitri quand’era al Torino. L’ex dg della Juve ha un’opinione netta sulla moglie-agente di Icardi e dice: “L’invasione di questa Wanda Nara, secondo me, è un’invasione di campo… non può parlare tutti gli anni del discorso del campionato, del prolungamento del contratto, tutti gli anni l’aumento. Con me, le devo dire, neppure si sarebbe presentata, è un procuratore che fa danni”.

DIEGO E I GIULIANO – Poi si tocca lo spinoso tema delle frequentazioni di Diego Armando Maradona con i camorristi quando il dirigente sportivo era al Napoli: “Maradona erano due persone, la prima era una persona eccezionale, benvoluto da tutti e altruista come pochi, poi dopo ovviamente, dopo un’ora, due ore, era un’altra persona, questo è il punto. Resta un fatto su Maradona, era uno difficile da portare in campo, ma quando era in campo era difficile portarlo fuori”. Sui rapporti tra El pibe de oro e i fratelli Giuliano, boss del quartiere Forcella di Napoli, ricorda una trasferta a Firenze: “Tre signori, vestiti bene alle 22.30 sono venuti dal portiere a chiedere se poteva chiamare Maradona, e io gli dissi: ‘Scusate a quest’ora?’ Io non sapevo chi erano, in quel momento è arrivato Ferlaino, tre frecce, sono scappati tutti, e io non sapevo che erano i fratelli Giuliano”.

ESCORT E TORINO – Il giornalista indaga il periodo in cui Moggi era direttore generale del Torino. “Lei Moggi, insieme a uno suoi collaboratori, nel 1991-1992, procurava delle prostitute a degli arbitri della Coppa Uefa, partita Aek Atene -Torino, match nel 1991-1992 ma Moggi nega: “Se andavano a letto con gli arbitri erano affari loro, per me dovevano assolvere un ruolo diverso tant’è che, come al solito, la pratica è stata archiviata. Tanto fumo e poco arrosto”. Ma il giornalista puntualizza: “E’ vero che è stata archiviata anche dalla giustizia sportiva che ha detto che non era frode sportiva perché non potevano giudicare la Uefa e loro giudicavano solo il Coni“.

SPORTEVAI | 02-03-2019 09:19