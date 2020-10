Monday Night NFL: sorridono i Rams

Il Monday Night NFL sorride ai Los Angeles Rams che si impongono sui Chicago Bears con un netto 24-10. Decisivo il terzo periodo, chiuso con un parziale di 14 a 0 a favore dei Los Angeles Rams.

Ottima prova di Goff. il QB dei Rams ha lanciato per 219 yards (23/33) con due TD pass. Eccellente l’apporto anche della difesa che non ha concesso nulla agli avversari. Grazie a questa vittoria, i losangelini si portano sul 5-2 in stagione regolare. Sempre più in difficoltà i Bears (2-5 l’attuale record).

OMNISPORT | 27-10-2020 07:29