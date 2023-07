Mondiali donne: Come gioca l’Argentina, avversario Italia e chi è il Messi al femminile

Tutto pronto per la prima gara delle azzurre nel torneo iridato: inizia il conto alla rovescia per la gara contro l'Argentina di Germàn Portanova

23-07-2023 10:44

Cresce l’attesa per il debutto dell’Italia Femminile al Mondiale 2023. Le azzurre scenderanno in campo per la prima volta nel torneo iridato nella mattinata di domani, lunedì 24 luglio: appuntamento alle ore 8 all’Eden Park di Auckland per la sfida contro l’Argentina. L’obiettivo di entrambe le squadre è quello di superare la fase a gironi, specie per l’Albiceleste che, nella sua storia di partecipazione alla competizione, non ha mai raggiunto gli ottavi di finale.

Mondiale femminile 2023: il gioco dell’Argentina

Seppur l’Argentina non figuri tra le favorite di questo Mondiale, la formazione di Portanova è pronta a dire la sua. Non mancherà la determinazione in un gioco che punterà a una buona gestione della palla, con l’obiettivo di proporre un calcio piacevole grazie alla qualità e il talento delle ragazze sudamericane.

Di fatto, il CT è approdato al timone dell’Argentina nel 2021, consegnando all’Albiceleste un carattere e una filosofia di gioco completamente differente a quella messa in campo dall’Argentina nel Mondiale in Francia nel 2019. Tutto questo, è stato possibile anche grazie al ritorno di Estefanìa Banini.

Banini, chi è il Messi dell’Argentina Femminile

Anche l’Argentina Femminile, come quella maschile, ha la sua stella da difendere. Come per la Selecciòn c’è l’indiscussa leggenda Lionel Messi, la squadra di Portanova può rivedere la stessa importanza in Estefania Banini. Da sempre considerata perno all’interno dell’Argentina, la centrocampista dell’Atletico Madrid è ritornata in forza alle Las Guerreras solo nel 2022, dopo tre lunghi anni d’assenza.

La giocatrice di Mendoza è tornata a disposizione della sua Nazionale, contraddistinguendosi per qualità e inventiva fin dalle gare amichevoli che hanno preceduto l’inizio del Mondiale 2023. Ora, per il Messi dell’Albiceleste femminile, l’obiettivo è quello di disputare nel migliore dei modi le gare previste dal gruppo G del torneo iridato, composto da Italia, Sudafrica e Svezia, per non mancare all’appuntamento con la storia.

Non solo Banini: occhi anche su Yamila Rodriguez

Germàn Portanova potrà fare affidamento anche a un’altra calciatrice. Si tratta di Yamila Rodriguez, dotata di intelligenza calcistica e creatività, accompagnata da una gran fame di gol. L’attaccante del Palmeiras, che in carriera ha vestito anche la maglia del Boca Juniors e del Santa Teresa, ha conquistato il titolo di capocannoniera con sei gol all’attivo nella Copa America 2022.

Dunque, per l’Italia di Milena Bartolini, pur essendo avanti nel pronostico alla vigilia, sarà vietato abbassare la guardia nel primo atto di questo Mondiale: per le azzurre, come per l’Argentina, nel mirino ci sono solo i primi tre punti da mettere a referto nel gruppo G.