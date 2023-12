Mondiale per club, Felipe Melo spiega perché ha perso la testa nella rissa

L'ex Juve e Inter protagonista di un episodio che nega di aver generato. Le accuse del brasiliano sono per la mancanza di sportività del Manchester

23-12-2023 16:00

Giornalista pubblicista. Per Virgilio Sport scrive principalmente di calcio italiano, che non esita a definire ancora "il più bello del mondo" alla faccia dell'esterofilia imperante. E' talmente appassionato di stadi che li ha scelti come argomento per la sua tesi di laurea

La Fluminense perde la Coppa Libertadores in finale contro il Manchester City e Felipe Melo perde la testa. Il centrocampista brasiliano, già conosciuto in Italia per le sue intemperanze, ha scatenato una rissa durante la partita a seguito di un duro scontro con Kyle Walker. Sono intervenuti i giocatori di entrambe le squadre nel tentativo di sedare la querelle e la tensione generata. Il match si è concluso per 4-0 in favore dei Citizens che sono così saliti sul tetto del mondo.

La provocazione di Grealish e quel fastidioso Olè

In realtà Felipe Melo ha smentito di essere stato il vero protagonista della rissa generata al Mondiale per Club. Questo il suo commento sull’episodio oggettivamente poco edificante: “Ho visto degli idioti sui social dire che ho iniziato una rissa… non volevo creare confusione. Oggi Grealish ha mancato di rispetto all’istituzione Fluminense e non permetterò mai che ciò accada. Non importa dove mi trovo, combatterò sempre per me stesso. A fine partita gridava ole“.

Il guerriero Felipe Melo e la lealtà sportiva

“Un calciatore non può fare una cosa del genere in campo. Io non ho iniziato nessuna rissa, anzi, sono andato a difendere Martinelli, che veniva sgridato da Grealish. Non ho rimpianti: lo rifarei. Sono un guerriero“, ha aggiunto l’ex centrocampista di Fiorentina, Juventus ed Inter. Per poi rimarcare il concetto sulla lealtà sportiva: “Sono un guerriero, tutta la mia vita è stata così, ma l’ho sempre rispettato. Quando vincemmo 10-1 la Copa Sudamericana, il Fluminense fu rispettoso. Anche quando abbiamo battuto il River 5-1 li rispettavamo, quando abbiamo vinto la finale della Libertadores contro il Boca è successa la stessa cosa. E sarà così per sempre“.

L’exploit nel finale di carriera e la passione per l’Inter

Felipe Melo ha 40 anni e indossa la casacca della Fluminense dal 2021 dopo aver lasciato il Palmeiras. Dal 2020 al 2023 è riuscito a mettere in bacheca la bellezza di 3 Coppe Libertadores, vinte con entrambe le formazioni. In passato ha giocato per tanti anni in Europa tra Spagna, Italia e Turchia.

Il club al quale resta maggiormente legato nel Vecchio Continente, come ha avuto modo di affermare più volte, è l’Inter dove ha militato dal 2015 al 2017 collezionando 38 presenze e segnando 1 gol.