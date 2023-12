Mondiale per Club, Manchester City-Fluminense la finale: Guardiola perde Haaland ma batte 3-0 gli Urawa Reds

Frattura al piede per Haaland, costretto a dare forfait: nessun problema, però, per il Manchester City, che travolge 3-0 gli Urawa Red Diamonds e va in finale.

19-12-2023 21:07

Tutto come da pronostico: saranno Manchester City e Fluminense a contendersi il titolo mondiale per club, in quella che qualcuno ha definito perfidamente come l’ultima edizione del torneo che si può tranquillamente far finta di ignorare. La prossima, nel 2025 negli Stati Uniti, sarà una roba faraonica: 32 squadre, otto gironi, un mese di partite entusiasmanti e soprattutto soldi. Tanti soldi. Soldi a palate. L’unica cosa che interessa, in fondo, ai club che intendono prendervi parte.

Mondiale per Club, Haaland ko: frattura da stress a un piede

Dopo il 2-0 dei brasiliani della Fluminense sugli egiziani dell’Al Ahly, il Manchester City ha regolato i vincitori dell’ultima Asian Champions League, i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds, con un perentorio 3-0. Il tutto nonostante l’assenza di Haaland, la stella più attesa: per lui frattura da stress a un piede, non sarà disponibile neppure per il match decisivo per il titolo, al pari di De Bruyne e Doku.

Tutto facile per il Manchester City: a segno pure Kovacic

Tra i titolari in attacco Guardiola ha promosso Matheus Nunes e Bernardo Silva, con Grealish e Foden ali, Rodri e Kovacic a dettare i tempi in mezzo al campo protetti da Stones e il terzetto formato da Walker, Akanji e Aké a protezione della porta di Ederson. I giocatori più insidiosi tra gli Urawa Reds? Il centravanti José Kante e l’ala Okubo, il che è quanto dire. Eppure il City ci ha messo un tempo per sbloccare il risultato, proprio allo scadere della prima frazione, grazie a un’autorete di Hoibraten. Nella ripresa l’ex interista Kovacic e Bernardo Silva hanno arrotondato il punteggio.

Venerdì la finale per il titolo: Manchester City-Fluminense

Successo facile facile, dunque, per Guardiola e i suoi, nella cornice dello stadio di Gedda, lo stesso che avrebbe dovuto ospitare tra un mese la Supercoppa italiana, poi trasferita in fretta e furia a Riad. Nella finale per il titolo mondiale, venerdì 22 dicembre alle 19, il livello dell’avversario sarà superiore per il tecnico catalano e la sua squadra di stelle: la Fluminense, fresca vincitrice della Copa Libertadores grazie al 2-1 sul Boca Juniors nella finalissima del Maracana.