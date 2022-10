15-10-2022 10:38

Un mese esatto all’ultima domenica di serie A prima dei Mondiali in Qatar. Trenta giorni di fuoco con tanti impegni in successione che potrebbero ridisegnare la classifica di serie A alla vigilia della lunga sosta per il torneo in Medio Oriente, che per la prima s’incastona nel bel mezzo della stagione. Quali sono le grandi sfide in programma? E quanti giocatori daranno le varie squadre del campionato italiano alle nazionali che si sono qualificate?

Un mese ai Mondiali: le big di serie A che rischiano più e meno

Otto, in totale, le partite che attendono le formazioni impegnate anche in Europa prima dei Mondiali. Sei o sette (sei di campionato più una di Coppa Italia, per chi è ancora in corsa) per le altre. Chi rischia di più? Il Corriere della Sera ha analizzato dettagliatamente il calendario. A rischiare di più tra le sette sorelle, partite alla mano, è la Lazio di Sarri attesa da quattro big match, derby compreso. Il Milan, invece, non avrà scontri diretti e ha nel Torino l’ostacolo più alto ma potrebbe perdere energie preziose in Champions contro Dinamo Zagabria e Salisburgo.

Mondiali -30: gli impegni di Napoli, Juventus e Inter in serie A

Il Napoli capolista, già qualificato in Champions, ha quattro partite in casa e due trasferte molto impegnative contro Roma e Atalanta. Inter e Juventus, invece, sono attese dallo scontro diretto del 6 novembre e hanno impegni europei da affrontare con serietà, per blindare la qualificazione i nerazzurri e per evitare di uscire anche dall’Europa League i bianconeri. Per l’Inter anche una sfida delicata in casa dell’Atalanta, per la Juventus impegno ostico allo Stadium contro la Lazio.

La serie A ai Mondiali: la lista dei giocatori “sicuri” convocati

C'è un altro aspetto da tenere in considerazione, secondo il Corsera: quello della concentrazione e della voglia di sacrificarsi e di rischiare dei calciatori attesi dalla convocazione ai Mondiali. Qualcuno potrebbe tirare la gamba, soprattutto nelle ultime gare prima del torneo. Ovviamente è solo un'ipotesi, ma gli allenatori avranno i loro grattacapi per tenere sulla corda tutti. E a proposito di giocatori in Qatar, chi ne vedrà partire di più tra le big di serie A? Ecco la lista dei "sicuri", al netto di possibili sorprese dell'ultimo momento:

JUVENTUS 10: Szczesny, Milik (Polonia), Bremer, Danilo, Alex Sandro (Brasile), Paredes, Di Maria (Argentina), Vlahovic, Kostic (Serbia), McKennie (USA) INTER 7: Brozovic (Croazia), Dumfries (Olanda), De Vrij (Olanda), Lautaro Martinez (Argentina), Onana (Camerun), Lukaku (Belgio), Correa (Argentina)